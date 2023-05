Sabre coupe (aussi) dans ses effectifs

Générer un flux de trésorerie disponible positif et réduire le levier du bilan sont nos objectifs financiers les plus importants,

Si l’industrie affiche un taux de croissance plus élevé que ce que nous avons vu au cours des derniers trimestres – ce que nous croyons très possible – compte tenu du levier d’exploitation que nous construisons, nous croyons que nous aurons un potentiel de hausse significatif pour les objectifs 2023 et 2025 que nous décrivons ici aujourd’hui,

Cette coupe claire se justifie par la volonté d'atteindre des objectifs financiers, passant du rouge au vert." a précisé Kurt Ekert.Bien que la reprise du voyage soit soutenue, les pertes s'accumulent pour le GDS. Elles furent de 91 millions de dollars (83 millions d'euros) au dernier trimestre, contre -156 millions de dollars (142 millions d'euros) au premier trimestre de 2022.Alors que les nouvelles ne sont pas très bonnes, Sabre s’attend à un retour des flux de trésorerie positifs dès cette année et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie." a conclu le nouveau PDG de Sabre.Un retour à la croissance rendu possible par les investissements technologiques, la récente acquisition de Conferma Pay et ses grands projets dans les services de paiement.