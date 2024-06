Holidu et Toploc annoncent un partenariat stratégique

"plus grande visibilité de leurs propriétés, leur permettant de toucher un public plus large, y compris des clients internationaux"

Ce partenariat avec Toploc représente un moteur de croissance important pour nous, tant du côté des propriétaires que des voyageurs, en simplifiant les processus de réservation de locations de vacances. La connaissance de Toploc du marché de la location nature combinée à notre expertise technologique constitue une base solide pour une coopération prometteuse. Grâce à Toploc, nous sommes maintenant positionnés efficacement pour renforcer et développer notre offre de locations de vacances nature en France

Il était clair que les utilisateurs français recherchaient une plateforme alternative de locations de vacances nature. Toploc a rapidement gagné du terrain, et nous avons réussi à construire une base solide de propriétés et à attirer un large public intéressé par ce type de locations. Dès nos premières discussions, nous nous sommes rendu compte que Toploc et Holidu partageaient les mêmes valeurs fondamentales, compte tenu de notre vision commune du marché des locations de vacances nature en France. Ce partenariat stratégique est apparu comme une évidence pour offrir une expérience client exceptionnelle à long terme à nos propriétaires et vacanciers Toploc

Grâce à notre solution, la France représente l'un des marchés les plus importants pour Holidu où nous observons une croissance exponentielle en termes de ventes et de réservations. Nous sommes ravis de pouvoir désormais offrir notre solution PMS à davantage d’hôtes. Le taux de satisfaction des propriétaires est très élevé, et nos locations obtiennent d’excellentes notes de la part de nos vacanciers

Ce partenariat offrira également aux hôtes une plus grande visibilité de leurs propriétés, leur permettant de toucher un public plus large, y compris des clients internationaux. Ils bénéficieront également de nombreux autres avantages, tels que l'inscription sur plusieurs portails de réservation, la synchronisation des calendriers entre les différentes plateformes et une gestion centralisée des transactions de paiement.