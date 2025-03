Toploc lève 450 000€ et poursuit son développement

TopLoc se développe bien. Nous avons défini un positionnement clair sur le tourisme nature en ciblant des hébergeurs situés à la mer, à la montagne et à la campagne. Nos hébergements accueillent des groupes allant de 4 à 20 personnes, que ce soit des familles ou des groupes d'amis, souhaitant vivre une expérience en plein air. L'idée est d'offrir une relation directe entre le voyageur et l'hébergeur, qui devient un guide pour découvrir le terroir local.



Notre approche repose sur la simplicité et l'authenticité. Évidemment, nous avons quelques hébergements plus haut de gamme, mais notre cœur de cible reste les familles et les groupes d'amis en quête d'une immersion dans la nature.