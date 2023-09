Toploc, la plateforme pour les hébergeurs 100% nature

« Chez Toploc nous aimons parler « de lieux et de liens» »

Des lieux : les logements sont écoresponsables ou engagés.

« Nous ne ciblons pas les cœurs de ville et privilégions l'espace et le plein air,

Nous ciblons essentiellement les hébergements pouvant accueillir des groupes compris entre 4 et 15 personnes »

Des liens : au cœur du projet, le dialogue et l’échange.

« Depuis quelques mois

nous appelons systématiquement tous nos Hôtes avant publication de leur annonce pour vérifier qu'ils sont propriétaires de leur hébergement et professionnels de l'activité.



Nous vérifions aussi qu'ils accueillent les voyageurs en personne et sont prescripteurs de leur territoire.



Les hôtes qui ne répondent pas à ces 3 critères ne sont plus acceptés et seront progressivement supprimés le cas échéant ».

« qui privilégient le plein air, le lien et le contact humain ».

assure Guillaume Mottier, pour qui Toploc a vocation à répondre à deux questions : où dormir, comment s’occuper.La plateforme indique les gares les plus proches pour chaque lieu, pour inciter les voyageurs à une mobilité plus douce.Les logements sont ancrés dans l’un des univers développés par Toploc : mer, campagne, montagne.explique le cofondateur, ajoutant :Plutôt des familles ou des groupes d’amis donc, ce qui semble cohérent avec l’autre point important : l’humain.Il ne s’agit pas simplement d’un logement, mais d’une rencontre, avec la valorisation par les hôtes de leur patrimoine., poursuit-il,Outre les hôtes eux-mêmes, Toploc est partenaire de Wecandoo (pour les ateliers d'artisanat), Manawa (pour les activités sportives) et Getyourguide (pour les activités culturelles) et filtre dans le catalogue les activités