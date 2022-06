Tourisme durable : Feelingo veut bouger les lignes et fédérer

« On construit une charte, avec des engagements accessibles, mais réels. On fait le bilan au bout d’un an et on voit où on peut aller pour pousser le curseur un peu plus loin »

L’hébergement, c’était logique. C’est la partie la plus simple à valoriser auprès du grand public, c’est la porte ouverte entre le voyageur et l’agence ou le tour-opérateur.C’est donc par la plateforme d’hébergeurs engagés dans une démarche de développement durable que Feelingo se fait connaître.Si une grande partie est déjà labellisée ou certifiée, ils ne le sont pas tous. Pour intégrer Feelingo, l’hôtelier doit se donner les moyens d’aller plus loin :indique Agnès Declamer.