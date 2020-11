Feelingo : une nouvelle plateforme de réservations d’hôtels durables 600 établissements disponibles en France et en Europe

Feelingo est une nouvelle plateforme de réservations d'hôtels. Sa spécificité : elle ne propose que des établissements engagés dans une démarche de développement durable. 600 hôtels y sont recensés en France, au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 18 Novembre 2020





Le site en ligne depuis le mois de septembre formule une double promesse : référencer des établissements engagés dans une démarche de tourisme durable et proposer aux hôteliers une " relation commerciale constructive, équitable et transparente" .



Sur ce dernier point, la plateforme offre d'ailleurs l’abonnement aux hôteliers pendant 1 an.



Les clients auront ainsi accès à des partenaires hôteliers certifiés, ou non. "Ce qui est certain c’est que tous s’engagent, à différents niveaux, pour limiter leur impact environnemental et pour améliorer leur impact économique, social et sociétal " précise Feelingo.



Feelingo propose aujourd’hui près de 600 hôtels durables en France, au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce.



Pour accéder à l'offre, le voyageur indique ses besoins et ses envies dans un ou plusieurs profils voyageurs (un profil pour ses voyages d’affaires et un pour ses voyages en famille par exemple). Lors de sa recherche, il précise son profil et la plateforme sélectionne pour lui un nombre limité d’hôtels.



Pour chaque hôtel, le voyageur peut voir le pourcentage chiffré de correspondance entre ses choix et l’offre de l’hôtel. Il peut ensuite réserver directement son hôtel sur Feelingo et payer de manière sécurisée.



Après sa réservation, 2% du montant de sa réservation lui est reversé en cash back sur son compte fidélité. Ce montant est utilisable par la suite pour une future réservation.



En cette période de crise sanitaire liée au Covid, les réservations sont annulables sans frais c’est-à-dire remboursables ou reportables jusqu’au dernier moment.

