De Vaovert à Vaolo, la sérénité retrouvée de Mélanie Mambré

"et toi, ça va Mélanie ?"

L'humain, c'est ce qui a été le plus riche pour moi dans Vaovert. Et ce message était un peu un moment de deuil pour moi. Depuis des mois, j'étais dedans sans pouvoir en parler… Mais le plus dur a été de le dire à l'équipe.On était sept, des gens ont déménagé pour travailler avec moi, on était une vraie famille. On partageait des valeurs, on échangeait énormément, même pendant la pandémie, on était proche, avec des gens qui se complètent et se ressemblent.Ils m'ont beaucoup soutenue, y compris par des gestes, en me prenant dans les bras, par la parole, en me demandant, en me disant d'aller me promener, faire une rando… J'en suis encore émue d'en parler. C'était dingue toute cette bienveillance. Ça soude, ces moments-là.Et je suis super heureuse parce qu'ils ont tous retrouvé du travail, et ce qui est très parlant, c'est qu'ils sont chez des partenaires ou des clients de Vaovert : à Clef Verte, chez un groupe hôtelier de charme, dans un OT… Ce qui montre qu'il y a vraiment une reconnaissance du travail effectué.On a vraiment envie de continuer à travailler ensemble, mais d'une autre manière, par des partenariats pourquoi pas !