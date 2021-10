Vaovert : une campagne de financement participatif pour créer son application

L'application de Vaovert, le Compagnon de Voyage sera disponible à tous les instants de la préparation, au déroulement et au partage lors du retour du séjour.



Elle a pour ambition de permettre de " mieux voyager en France : plus local et plus durable. "



Les utilisateurs pourront y trouver facilement les bons plans et les partager (hébergements, restaurants, activités, commerçants, points d’intérêt…), connaître les bons réflexes pour limiter son impact sur l’environnement.



Durant le séjour ou après, le voyageur pourront construire son carnet de voyage pour créer le récit de son échappée belle et être inspiré par des idées d’escapades en France en échangeant avec la communauté Vaovert.