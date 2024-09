HtoH, pourquoi se doter d'un compagnon digital ? Comment un compagnon de voyages transforme l'expérience utilisateur

HtoH, qui développe une application « compagnon de voyages », se donne comme objectif de transformer et améliorer l'expérience des voyageurs dans un monde « de plus en plus globalisé ».



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 9 Septembre 2024

dans un monde de plus en plus globalisé, les voyages, qu'ils soient de loisirs ou professionnels, jouent un rôle essentiel dans nos vies ».



Mais, « qu'ils soient motivés par le désir de découvrir le monde ou par des impératifs professionnels, ils sont souvent sources de stress, de complications logistiques, et de dépenses importantes ».



Pour faire face à ces défis, HtoH est d’abord revenir aux principes fondamentaux qui sous-tendent ces voyages pour mieux les appréhender et en tirer le meilleur parti.



Lire aussi : HtoH veut devenir le "meilleur ami" du voyageur d'affaires Fondateur de HtoH, une application qui accompagne le voyageur tout au long de son déplacement, John Baird-Smith, le fondateur a fait le constat que « dans un monde de plus en plus globalisé, les voyages, qu'ils soient de loisirs ou professionnels, jouent un rôle essentiel dans nos vies ».

Ce qu'attend un voyageur loisirs Les voyage loisirs, déjà. Pour HtoH, ils sont « avant tout une quête de détente, de découverte, et d'enrichissement personnel ». Pour répondre à ces aspirations, plusieurs principes fondamentaux doivent être respectés.



L’expérience personnalisée déjà : « chaque voyageur a des attentes et des désirs uniques. Que ce soit la recherche d'aventures, le besoin de repos ou la soif de découvertes culturelles, il est crucial que chaque voyage soit taillé sur mesure pour répondre à ces préférences individuelles. »



La flexibilité et spontanéité, ensuite : « le voyage de loisirs doit offrir une liberté totale, permettant au voyageur de modifier ses plans selon ses envies du moment. Une journée de pluie peut se transformer en visite de musée plutôt qu'en randonnée, et une recommandation locale peut conduire à une expérience culinaire inattendue. »



La sécurité et confort, enfin : « Pour profiter pleinement de l'expérience, le voyageur doit se sentir en sécurité et à l'aise, que ce soit dans les transports, l'hébergement, ou les activités. Le confort physique et la tranquillité d'esprit sont essentiels pour garantir une expérience positive. »

Ce qu'attend un voyageur d'affaires De plus «, un bon voyage de loisirs devrait permettre une immersion dans la culture locale et offrir des occasions de rencontres enrichissantes. C’est à travers ces interactions que se créent les souvenirs les plus marquants ».



Quant aux déplacements professionnels, ils sont guidés par



Les principes premiers qui les régissent incluent efficacité et productivité, « chaque minute doit être optimisée pour maximiser la productivité, que ce soit en déplacement, en réunion, ou lors des périodes d'attente », réduction des coûts, « l’entreprise doit veiller à minimiser les dépenses tout en assurant un niveau de confort qui permette au salarié de rester efficace », sécurité et bien être, « garantir la sécurité et le bien-être des employés en déplacement est une priorité absolue, ceela inclut des politiques claires en matière de sécurité, mais aussi des mesures pour réduire le stress et la fatigue liés aux voyages ».



Et, aussi, flexibilité et réactivité, « les aléas des déplacements professionnels, tels que les retards ou les changements de programme, exigent une grande flexibilité. Les professionnels doivent pouvoir adapter rapidement leurs plans sans compromettre leurs objectifs ». «,».Quant aux déplacements professionnels, ils sont guidés par des objectifs de rentabilité et d’efficacité. Les principes premiers qui les régissent incluent, «»,»,»., «».

Le compagnon digital s'adapte aux besoins changeants des voyageurs Malgré des objectifs distincts, les voyages de loisirs et les déplacements professionnels partagent des défis communs.



« La complexité croissante de la planification, la surcharge d’informations, et le manque de personnalisation sont des obstacles qui affectent tous les types de voyageurs. De plus, la pression pour adopter des pratiques de voyage plus durables met en lumière les lacunes des systèmes actuels de gestion des voyages dont l’adaptation serait couteuse ».



C’est donc là qu’une compagnon de voyages entre en jeu. « Il peut radicalement transformer l'expérience de voyage en offrant un soutien personnalisé et en temps réel, tant pour les voyageurs de loisirs que pour les professionnels en déplacement. » En fonction des préférences du voyageur, le compagnon digital peut fournir des recommandations sur les itinéraires, les restaurants, et les activités à faire sur place. Pour les professionnels, il peut gérer les horaires de réunion, organiser les trajets, et même ajuster les réservations en cas d’imprévus.



Pour les déplacements professionnels, ce compagnon digital permet de maximiser l’efficacité en automatisant les réservations, en optimisant les trajets, et en fournissant un accès constant à des outils de productivité, comme le Wi-Fi ou les espaces de travail.



Il s’adapte en temps réel aux besoins changeants des voyageurs. Que ce soit pour trouver une nouvelle activité en cas de météo défavorable ou pour reprogrammer une réunion annulée, cet outil offre une réactivité instantanée.



Il veille à la sécurité du voyageur en fournissant des alertes sur les conditions locales, en conservant les documents de voyage, et en recommandant des pratiques de bien-être adaptées, comme des exercices pour réduire le stress. Le compagnon digital peut aussi jouer un rôle clé dans la réduction de l’empreinte écologique des voyages en proposant des alternatives plus vertes, comme des options de transport durables ou des hôtels écoresponsables.

Des exemples concrets La preuve par l’exemple : « imaginons un voyageur de loisirs qui découvre une ville pour la première fois. Son compagnon de voyage digital peut lui suggérer des visites guidées basées sur ses centres d’intérêt, l’avertir des conditions météo pour mieux planifier sa journée, et même lui recommander des restaurants locaux adaptés à ses préférences alimentaires.



Pour un professionnel en déplacement, ce même compagnon peut organiser efficacement les trajets entre les réunions, ajuster les réservations en cas de changement de dernière minute, et synchroniser l'agenda pour maximiser le temps productif ».



Pour HtoH, il devient donc évident qu'un compagnon de voyage digital « n 'est plus un simple accessoire, mais une nécessité dans le contexte actuel des voyages ». Que ce soit pour répondre aux besoins personnalisés des voyageurs de loisirs ou pour optimiser l'efficacité des déplacements professionnels, « cet outil offre une solution intégrée et réactive, capable de transformer radicalement l'expérience de voyage ».



Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com

Lu 173 fois

