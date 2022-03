Appli mobile TourMaG



HtoH veut devenir le "meilleur ami” du voyageur d’affaires HtoH, application "tout en un", collabore avec Ailleurs Business

Fondé en 2019 par John Baird Smith, ancien cadre dirigeant d’Air Plus et de HRG, mais réellement lancé lors du dernier IFTM Top Resa en raison de la pandémie, l’outil HtoH a pour vocation de devenir le compagnon du voyageur d’affaires grâce à une application où il peut retrouver toutes les composantes de son déplacement.

" Après la suppression des commissions, les acheteurs ont repris la main et c’est le voyageur, grâce aux technologies innovantes, qui est devenu le meilleur agent de voyages ".



La conséquence : un taux de "leakage", la proportion de collaborateurs qui ne respectent pas la politique voyage de l’entreprise, de près de 40%.



Avec ses trois associés, John Baird Smith a donc conçu une application " super sexy ", pour, déjà, qu’elle plaise aux voyageurs, habitués à la facilité des Booking, Kayak et consorts. " Il n’aura plus besoin de jongler entre diverses applications, tout est centralisé sur la nôtre ".



Avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec HtoH , l'expérimenté John Baird Smith (Sabre, Air Plus, HRG) a cherché à identifier les besoins qui pourraient faciliter la vie du voyageur d'affaires et donc de l'entreprise et de l'agence de voyages.

"Les agents de voyages ont besoin d'outils digitaux"



En somme, recevoir une proposition de services personnalisés en fonction de ses intérêts, priorités et souhaits tout en optimisant le temps de travail. " Qu’on le veuille ou non, quand un voyageur est à Rome, il voudra visiter le Colisée “.



Les utilisateurs bénéficient d’un agenda intelligent. Ainsi, les réservations faites auprès de l’agence de voyages sont importées, les rendez-vous pros et persos sont insérés ou encore les réservations externes sont transférées par mail à HtoH et intégrées dans la timeline.



Dès lors, " il peut voyager qu'avec cette application puisque tout y est centralisé ". La technologie HtoH permet de récupérer les itinéraires de voyages envoyés par mail par près de 700 prestataires.



John Baird Smith ajoute : " Les agents de voyages ont besoin d’outils digitaux. Voilà pourquoi nous avons créé une marque blanche qui leur permet d’avoir une application co-logotée et personnalisée ".



Le voyageur peut, par exemple, scanner ses notes de frais , retrouver tous ses documents de voyage, se faire aider pour occuper ses moments creux comme "réserver un cours de surf…".

Pouvoir maîtriser des données encore très fragmentées S’il a réservé son hôtel en direct, on ne sait pas où il est ".



Par exemple, " dans le cadre d’un attentat comme celui du Bataclan, cela pose de réels problèmes de sécurité et l'entreprise est pénalement responsable ".



Le voyageur peut d’ailleurs se géolocaliser, s’il le souhaite, via un bouton rouge de secours, " je suis là et j’ai besoin d’assistance ".



Le portail web HtoH Manager est destiné aux responsables de la mobilité en entreprise et permet la gestion de la globalité de l’activité. Les clients pourront aussi récupérer des données exhaustives, " toujours très fragmentées encore " qui permettent de mieux cerner "l e bien être du voyageur " et, aussi, de " faire des économies en négociant de meilleurs contrats ".



HtoH travaille aujourd’hui avec



En dehors du tout nouveau site Internet qui vient d’être mis en ligne, l’une des priorités est de travailler sur le dernier kilomètre. " Quand on arrive en gare de Lyon, on a encore besoin d’un transfert ".



Pour les entreprises, avec le respect de la politique voyage assurée par cette digitalisation attendue par le voyageur, c'est aussi l'assurance de pouvoir localiser son collaborateur :

