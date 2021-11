Appli mobile TourMaG



Une expérience voyageur augmentée grâce à des partenariats innovants

CDS Groupe met en lumière ses agences partenaires qui composent l’univers du tourisme d’affaires. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre du partenariat avec Bleu Business.

Rédigé par CDS Groupe le Lundi 22 Novembre 2021

Présentation de l’agence Bleu Business

Le groupe Selectour Bleu Voyages est une entreprise familiale originaire de la région Rhône-Alpes qui a vu le jour en 1968.



Bleu Voyages est présent dans tous les types d’activité du tourisme (événementiel, loisir, réceptif et voyages d'affaires). Bleu Business, activité business travel du groupe dont la marque a été créée en 2021, a pour objectif de proposer “Ze Mobility Management à la Française” aux entreprises souhaitant optimiser la gestion de leurs déplacements mais surtout la mobilité. L’objectif de Bleu Business est d’apporter aux clients un autre regard sur le voyage d’affaires grâce à des partenaires novateurs comme CDS Groupe mais aussi d’être un partenaire engagé dans une démarche RSE.

Nouveau nom… Nouvelle équipe… Grandes ambitions ! Karine Krajda a pris ses fonctions chez Bleu Business en 2020. Elle a auparavant travaillé pendant huit ans et demi au sein de DIMO Software dans l’activité Notilus, outil de Travel and Expense Management. Depuis un an, elle est directrice commerciale de Bleu Business.



Elle co-pilote aujourd’hui l’activité affaires de Bleu Business avec Nadia DEKHICI, Directrice des opérations. Son objectif est de faire en sorte que les offres de l’entreprise répondent à tous les besoins des clients : Travel Management mais aussi Mobility Management. L’enjeu pour elle est en effet de savoir comment répondre aux besoins des voyageurs et des Acheteurs / Travels Managers en s’appuyant sur des outils digitaux et des nouveaux partenaires mais aussi, d'asseoir l’image du groupe par ce repositionnement en convainquant et en accompagnant les anciens et les nouveaux clients.



L’ambition de Bleu Business est d’apporter la sécurité et le bien-être aux voyageurs tout en optimisant et en facilitant leur voyage.



Selon Karine Krajda, “ l’agence de voyage doit être perçue comme un agrégateur de technologie et de contenu. Cela permet d’assurer une sécurité, du contenu et un suivi client de manière plus poussée. ”



Bleu Business a récemment démontré son ambition d’aller encore plus loin, en accompagnant le lancement d’une application, HtoH, qui permet aux collaborateurs en déplacement d’avoir un compagnon de route donnant toutes les informations nécessaires pour pouvoir voyager sereinement.



Grâce à l’application HtoH, le voyageur pourra :



• accéder à tous ses déplacements, notamment retrouver sa réservation hôtel dans son application ainsi que toutes les autres prestations liées à son voyage ;

• réserver facilement des hôtels à partir de son application ;

• enrichir son agenda avec les informations liées au déplacement;

• voyager sereinement grâce à un accès immédiat au service client de son agence via un bouton d’alerte



Pour les entreprises, ce nouveau compagnon de voyages permettra aussi de :



• réduire ses taux de leakages ;

• suivre la qualité de vie des collaborateurs en déplacement, axe important dans une démarche RSE;

• communiquer directement auprès des voyageurs sur les mises à jour de la politique voyage de l’entreprise et l’assistance sanitaire ou sécuritaire;



Depuis le début de la crise Covid, Bleu Business a su démontrer sa proactivité en utilisant cette période pour travailler sur son offre globale : business model, suivi de compte et aussi, technologie.



En parallèle de l’accompagnement de HtoH et de la refonte de son offre globale, Bleu Business a décidé de travailler sur la donnée restitué aux clients. La data et sa consolidation sont en effet des axes très importants pour les entreprises afin de garantir un suivi optimisé des budgets mais aussi de la qualité et pertinence des déplacements.



Selon Karine Krajda, “ les outils que proposent les TMC ne s’arrêtent pas aux SBT et aux compagnons de voyages, nous devons aussi être en mesure d’accompagner nos clients grâce à des outils de BI performants et dynamiques. Une extraction pdf d’un tableau de bord ou de reporting ne suffit plus, nos clients doivent pouvoir faire “parler” leurs données simplement dans l’outil qu’on leur propose. ”



C’est en ce sens que Bleu Business finalise actuellement son nouvel outil de reportings qui sera proposé à ses clients d’ici la fin de l’année 2021 sous le nom de BleuDynamics.



La force du partenariat avec CDS Groupe Le partenariat entre CDS Groupe et Bleu Business est très important puisqu’il permet de mieux répondre aux attentes du client final. Concernant le secteur de l’hôtellerie d’affaires, Bleu Business doit répondre à des problématiques humaines mais aussi d’entreprises et avoir, pour cela, une vision double dans chacune de ses propositions. Le défi est de travailler avec les partenaires et les hôtels afin de proposer une offre claire et précise aux entreprises. Grâce au partenariat avec CDS Groupe, Bleu Business apporte ainsi une offre complète et personnalisable aux entreprises et aux collaborateurs en déplacement.



Par ailleurs, les équipes Bleu Business peuvent bénéficier d’un accompagnement offline en cas de besoin et d’un SAV simplifié et efficient.



Collaborer avec CDS Groupe, c’est faire le choix pour votre agence d’être totalement concentré sur le service, l’accompagnement et le voyageur tout en bénéficiant d’une solution en perpétuelle amélioration pour être en adéquation avec les attentes du client final.



