G. Bobichon (Notilus) : "Le sujet du moment c'est la digitalisation..."

TourMaG.com – A plus long terme quel est l’impact de cette crise sur votre activité et plus globalement sur le voyage d’affaires ?



G. B. : La crise sanitaire a eu de nombreux impacts négatifs, mais comme toute crise, il y a eu du positif.



Les entreprises ont dû gérer l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle de leurs collaborateurs.



Organiser le travail et son activité en distanciel nécessite une intelligence collective quant à la façon de collaborer, échanger et avancer ensemble.



La crise a permis à certaines entreprises d’accélérer les transformations, les projets pour travailler aussi efficacement qu’en présentiel.



Au sein du groupe DIMO Software, en complément de l’activité mobility management, nous intervenons au niveau des process financiers et comptables, l’analyse de l’information entre autres. Les entreprises qui en ont eues les moyens ont avancé sur ces projets.



Le voyage d’affaires a bien sûr été impacté, il a connu une baisse de son volume. Mais on voit bien qu’il y a une volonté de maintenir les rencontres en présentiel, et la nécessité de se parler, de se voir.



Dans le futur, nous allons conserver cette dynamique. Les outils sont là, culturellement les collaborateurs et les entreprises ont pris le pli.



TourMaG.com – Quelles sont vos ambitions sur le marché Français ?



G.B. : Aujourd’hui, nous comptons plus de 1500 clients.



Notre ambition, en 2022, est d’atteindre une croissance de 15%. Sur le secteur privé, notre activité Travel et Expense management se développe très bien.



Le Fleet management est en très forte croissance. Nous pensons doubler notre parc clients sur ce service au cours de l’année.



Dans le secteur public, nous avons de beaux projets notamment avec les universités et centres de recherche.



Nous nous développons en France, ainsi qu’à l’étranger. C’est l’un de nos axes principaux.



Nous recherchons en permanence de nouveaux talents. Nous recrutons des consultants, des développeurs, des commerciaux...



TourMaG.com – Vous êtes optimiste quant à la sortie de crise ?



G. B. : Nous avons trouvé un bon équilibre.



Nous avons confiance en l’avenir. Nous avons de bons fondamentaux financiers et humains. Notre démarche est celle du service dans la durée.