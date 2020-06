France : selon l'étude de VaoVert les clients exigent un tourisme plus écoresponsable

Autre point important, le tourisme devra être lui aussi plus durable.



Le séjour post-Covid se veut plus écoresponsable et 62% des répondants estiment que cette notion sera prépondérante dans leur choix.



Reste toujours à temporiser entre le déclaratif et la réalité, la différence peut être très grande.



Toutefois cela démontre que la destination France a une carte à jouer pour cet été et l'avenir, mais surtout qu'elle doit savoir communiquer auprès des Français...