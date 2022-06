GreenGo boucle une levée de fonds de 1,2 M€ avec des business angels

De fait, l’une des priorités de GreenGo, largement affichée dans son discours, est d’élargir le panel des hébergements « responsables » disponibles à la réservation.



Si la plateforme compte pouvoir rivaliser contre les poids lourds Booking, Expedia ou même Airbnb, il lui faut couvrir encore plus largement tout le territoire français.



Mais ça ne suffira pas, analyse Guillaume avec réalisme. « Nous devons apporter autre chose en travaillant sur l’innovation, en direction d’un public qui demande de plus en plus de limiter l’empreinte carbone de ses déplacements ».



Guillaume Jouffre avait déjà révélé ses pistes de travail en direction des entreprises de transport, dont la SNCF, pour être capable de mesurer l’empreinte d’un déplacement de destination à destination. L’étape suivante serait de proposer des packages bas carbone.



La seconde étape est de travailler avec des destinations pour valoriser et diffuser leurs offres responsables, notamment toutes les activités proposées autour des lieux d’hébergement.



L’approche est davantage « inspirationnelle », trouver le bon discours, développer un contenu attrayant et informatif, voire bâtir le moteur de recherche qui permettrait le lien entre les clients et les prestataires.



Bref, à demi-mot, le co-fondateur reprend ce concept de marketplace écologique où l'on peut préparer complètement ses vacances, où aller, comment y aller, où dormir et qu’y faire, quand on est mobilisé par la baisse de son impact environnemental.



Mais pour cela il faut des moyens et encore des moyens.