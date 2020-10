10 lauréats pour l'appel à candidatures "solutions touristiques innovantes post-Covid-19"

► AFFLUENCES : Une solution de gestion des flux pour connaître en temps réel, avec en plus des prévisions hebdomadaires, l’affluence des sites touristiques et culturels et éviter ainsi toute concentration de foule au même endroit. www.pro.affluences.com ►PATRIVIA : Patrivia a créé le Pass Patrimoine, première billetterie en ligne mettant en relation les gestionnaires des sites et les visiteurs. Il donne accès à plus de 450 monuments inscrits sur leur site. www.patrivia.net ►VAOVERT : première plateforme d’hébergements écoresponsables de France, Vaovert s’adresse à des voyageurs en quête de ressourcement et d’évasion, désireux de s’offrir une escapade naturelle. https://www.vaovert.fr/a-propos ►PEEK’IN : une application permettant aux professionnels de restituer en quelques clics les objets oubliés par leurs clients et éviter ainsi des milliers d'achats de remplacement non nécessaires. www.peekin.me ►APPSOLUTE : Positionné à l’entrée de tous lieux à forte fréquentation, le portique de désinfection I.G.A CARE permet de rassurer et retrouver la confiance des touristes www.appsolute.fr ►RMD TECHNOLOGIES : le « Revenue Management de Destination » (RMD) permet un observatoire live du tourisme avec un double enjeu : observer pour mieux piloter les actions de promotion des territoires et faire bénéficier aux fournisseurs de données (hébergeurs) des données collectives sur le secteur. www.rmd-technologies.com ►SOLIKEND : nouvelle plateforme de réservation hôtelière reposant sur un concept solidaire inédit : le paiement des nuitées est intégralement reversé à l'association choisie par le client lors de la réservation. Une innovation RSE permettant au secteur hôtelier de valoriser des chambres vacantes sur les périodes où l'établissement n'est pas complet. www.solikend.com ►TABHOTEL : la solution permet aux hôtels de « phygitaliser » leur parcours client dans un délai record, sur mobile, dans le lieu physique et en synergie avec le personnel, pour une productivité maximale. www.tabhotel.fr ►WIXAR by WideWebVR : cette plateforme collaborative de learning en réalité virtuelle, clef en main pour les entreprises, leur propose un module de formation immersive « désinfection et nettoyage Covid 19 ». www.widewebvr.com ►YOUSTITI : solutions digitales permettant d’augmenter l'expérience des visiteurs de sites de loisirs et touristiques. Se faisant, Youstiti collecte de la donnée qu’elle met à disposition de l’exploitant lui apportant ainsi un outil de gestion et d'analyse des flux en temps réel. www.youstiti.com