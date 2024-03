Interhome : "les réservations d’août explosent"

Sur la destination France les réservations en mai et juin sont en augmentation contrairement au mois d’avril qui enregistre actuellement une baisse. Cependant les vacances de printemps devraient encore générer des réservations notamment via les demandes de dernière minute, indique la marque.



Concernant cet été, « les réservations d’août explosent tandis que celles du mois de juillet sont plus tardives mais s’amplifient au fil des jours et continueront d’affluer jusqu’aux départs des juillettistes » résume la directrice commerciale et marketing.



Sans oublier la météo qui influe de plus en plus sur le choix de la destination et la date des vacances, et qui une nouvelle fois va jouer un rôle prépondérant. Une mention particulière pour la Côte d’Azur qui enregistre déjà « une augmentation des réservations de 9% ».