TripandCo.com, la nouvelle plateforme de location de vacances 100% française

Les vacanciers peuvent rechercher et réserver sur un même site n’importe quel type de biens avec TripandCo.com (plus de 10 000 biens locatifs de professionnels et de particuliers, 300 résidences de tourisme et villages de vacances, 3 500 hébergements en campings.)



Les vacanciers ont le choix de prendre directement contact avec les propriétaires de logements, ou de réserver en ligne sur le site sécurisé TripandCo.com, ou encore via le call center basé en Bretagne.



D’autre part, TripandCo.com garantit le meilleur prix à ses clients en leur proposant un remboursement de la différence s’ils trouvent leur séjour moins cher ailleurs.



Egalement, et afin de proposer une plus grande flexibilité, les règlements des séjours peuvent être payés en 3 fois (sans frais), 4 ou 10 fois.



Pour finir, TripandCo.com offre à ses clients une certaine souplesse sur les réservations avec une annulation gratuite à J-30 sur la plupart des séjours, ainsi qu’une assurance annulation qui inclut le covid jusqu’au jour J.