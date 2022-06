RSE : We Go GreenR va accompagner près de 3000 hébergements d’Outre-Mer

GreenFlow répond aussi à une demande des hébergeurs qui se retrouvaient avec une note de 0 ou à peine plus haute après le moulinage de l’algorithme.



Comment les faire grimper dans l’échelle ? « A l’époque, nous n’avions pas la réponse et c’était dommage de laisser ces hébergeurs sur le bord du chemin s’ils avaient envie de progresser », rajoute le co-fondateur. « Nous avons pris le temps de bâtir ce parcours 100% digital pour accompagner tous les hébergements touristiques dans leur transition RSE, quelle que soit leur taille et leur zone géographique. Il est opérationnel depuis le début 2022 ».



Le processus complet de formation se déroule en trois étapes successives et complémentaires :

GreenFlow Diagnostic permet de faire un état des lieux de la démarche éco-responsable de son hébergement, et obtenir ainsi un plan d’actions personnalisé.



Vient ensuite GreenFlow Académie, une formation 100% en ligne sur le développement durable et l’éco-responsabilité à travers une quinzaine d’ateliers couvrant les enjeux d’un tourisme durable, la gestion des ressources (énergie, eau, déchets), la mobilité, l’alimentation… Ces ateliers allient à la fois une approche ludique et pragmatique en prenant les exemples du quotidien d’un établissement touristique, et en proposant des solutions existantes pour répondre aux enjeux concernés.



Pour finir, GreenFlow Solutions permet aux établissements touristiques de trouver les meilleures solutions éco-responsables répondant à leurs problématiques tout en économisant, en moyenne, 10% sur les coûts habituels.



Une fois le parcours terminé, et après avoir enclenché des démarches concrètes, les établissements peuvent être référencés sur We Go GreenR, s’ils le souhaitent, et justifier l’investissement de la formation par des réservations sonnantes et trébuchantes.