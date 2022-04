GreenGo se voit en marketplace écologique face à Booking et Airbnb 🔑

Mais l’objectif de GreenGo et de ses fondateurs est d’aller encore plus loin dans la démarche responsable. « Nous nous intéressons à deux volets complémentaires de l’hébergement », explique Guillaume Jouffre.



« D’abord le transport et ensuite la destination. Nous sommes encore à un carrefour de réflexion pour voir comment aborder efficacement ces deux aspects, voire les transformer aussi en sources de revenus. L’idée est de proposer une marketplace écologique où on peut préparer complètement ses vacances, où aller, comment y aller, où dormir et qu’y faire ».



En matière de transport, il faut établir des relations avec la SNCF pour être capable de mesurer l’empreinte d’un déplacement de destination à destination. L’étape suivante serait de proposer des packages bas carbone.



Avec les destinations, l’approche est aussi en cours de réflexion pour développer une offre « inspirationnelle » : mettre en avant la démarche responsable des destinations et les propositions d’activités qui lui sont liées, développer du contenu et un moteur de recherche, mettre en lien les clients et les prestataires…



Tout sera regardé et testé : « Nous fonctionnons en mode startup : on développe, on teste, on observe, on corrige… »