Hébergements : GreenGo dévoile sa plateforme, une alternative "responsable" à Booking et Airbnb Promouvoir un tourisme durable, plus local

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La plateforme GreenGo, qui se présente en alternative responsable à Booking et Airbnb, vient de se lancer, après 9 mois de développement. Le site de réservation propose des logements responsables et de qualité, avec la mission de promouvoir un tourisme durable, plus local.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 5 Février 2021

logements responsables et de qualité.



Sa mission ? Promouvoir un tourisme durable, plus local, afin d'offrir une alternative française crédible aux grandes plateformes, du type Booking.com et Airbnb.



Pour cela, GreenGo, a sélectionné des logements en France " pour leur charme et leur authenticité, mais également pour leur démarche environnementale ", précisent ses fondateurs dans un communiqué.



En effet, le lancement de la plateforme est parti d'une prise de conscience climatique de ses 4 fondateurs. " Le tourisme représente effectivement 8% de l'empreinte carbone mondiale, les 3/4 étant liés au transport. Des voyages au bout du monde qui coûtent cher à la planète donc, malgré tant de trésors si proches, particulièrement en France ", précisent-ils.



Face à ce constat, les jeunes entrepreneurs se sont donc fixés la mission de mettre en valeur les atouts de nos régions, en offrant une solution concrète pour voyager durablement. Après 9 mois de développement, la jeune pousse GreenGo vient de lancer son site de réservation, qui propose une sélection deSa mission ? Promouvoir unl, afin d'offrir une alternative française crédible aux grandes plateformes, du type Booking.com et Airbnb.Pour cela, GreenGo, a sélectionné des logements en France "", précisent ses fondateurs dans un communiqué.En effet, le lancement de la plateforme est parti d'une prise de conscience climatique de ses 4 fondateurs. "", précisent-ils.Face à ce constat, les jeunes entrepreneurs se sont donc fixés la mission de mettre en valeur les atouts de nos régions, en offrant une solution concrète pour voyager durablement.

70 hôtes et plus de 200 logements Le site internet réunit aujourd'hui une première sélection de 70 hôtes, pour plus de 200 logements réservables en ligne.



Et les engagements de GreenGo ne se restreignent pas à l'environnement. " Les commissions perçues par la plateforme sont en effet près de 2 fois moins élevées que sur Booking ou Airbnb. C’est une volonté forte de ses cofondateurs, afin d'assurer une juste rémunération des hôtes et un juste prix voyageur ", précise le communiqué.



A noter également que via son blog et les réseaux sociaux, GreenGo propose également du contenu inspirationnel et informatif pour se renseigner sur l’environnement et découvrir des lieux d’intérêt touristiques proches de chez soi. De quoi susciter l’envie de voyager local...



Lu 232 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Voyages Vert Vous - La Réunion côté océan Green Aerolease : des avions électriques pour la formation des pilotes