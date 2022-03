Open Tourisme Lab : les start-up lauréates sont...

AS A GUEST - site de ventes privées touristiques à prix fixe. la plateforme propose les 1ères nuitées à prix unique. Pour 89 €, chaque client peut profiter d’un séjour dans l’un des 130 hôtels partenaires 3 à 5 étoiles. En outre, As A Guest compense l’empreinte carbone de tout séjour réservé sur asaguest.com, sans surcoût ni pour le client, ni pour l’hôtel.



ATELIERS JACO - plateforme qui vend des expériences immersives à de jeunes actifs en recherche d'activités originales.



CITYGEM - Application mobile qui permet de découvrir des villes au travers de parcours audio-guidés personnalisables. 100 parcours couvrant 2000 points d'intérêt dans 20 villes, traduits en 7 langues.



IMAGE IMAGES - La solution Caravel regroupe la formation, l’information et l’accompagnement des collaborateurs de l'accueil touristique. Elle permet de proposer des interfaces contextualisées selon le moment et la localisation, à partir de la donnée touristique et de l'agrégation de flux et de participer à la professionnalisation des conseils et recommandations.



KID’N TRIP - Location de porte-bébé pour faciliter les loisirs des parents à destination des acteurs du tourisme (hôtels, campings, loueurs type airbnb ...) et de l'événementiel (foires, salons, festivals, musées, offices du tourisme ...).



MY EXPLORE BAG - service de gamification de territoire 100% personnalisé à destination des institutionnels du tourisme et des hébergeurs et réceptifs. Pour les visiteurs, l'activité se traduit par la découverte d'un territoire via l'utilisation harmonieuse d'un sac à dos up-cyclé rempli d'accessoires

d'exploration et d'une application mobile servant de fil conducteur de l'aventure.



PRAIRY - appli pour voyager autour de chez soi. Elle faciliter le tourisme de proximité. Outil de promotion à destination des institutionnels (OT, CDT, CRT) et prestataires d’activités.



TERITORIO - cartes pour faire vivre les données libres auprès des territoires. Accompagner les acteurs du territoire (offices de tourisme, CDT, délégataires de service publics,...) et leurs collectivités de référence pour contribuer à OpenStreetMap, mutualiser les ressources, réduire les silos de données, compléter le système d’information touristique. Avec ces données, doter la communauté accueillante du territoire d’un moteur de recherche géographique local apportant aux visiteurs une information précise et personnalisée.



VAOLO - plateforme collaborative pour voyageurs soucieux de leur impact.



VISION R - création d'expériences et d'outils immersifs.



WE GO GREENR - Accompagnement des établissements touristiques dans leur transition écologique, combiné à la commercialisation de leur offre en tourisme durable