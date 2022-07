Transition durable : We Go GreenR va former 30 hébergeurs de Charente

Avec l’appui des offices de tourisme Aunis Marais Poitevin, Nord Charente et Vals de Saintonge, l’agence propose à 30 hébergeurs (meublés et chambres d’hôtes) de bénéficier gratuitement de ce programme (tarif public : 600€ HT). Les hébergeurs ont débuté leur parcours de formation début mai.



Charentes Tourisme a lancé en 2021, aux côtés de VVF, l’association LEKKO pour détecter et accompagner le déploiement de solutions durables innovantes.



C’est dans ce cadre que s’inscrit cette expérimentation avec We Go GreenR.



« L’académie GreenFlow est pour moi l’occasion d’aller plus loin dans mes gestes éco-responsables. Le financement par Charentes Tourisme et l’ADEME m’a convaincue ainsi que le fait d’être libre, à la maison, dans le suivi de cette formation. Elle traite de beaucoup de sujets (énergies, eau ...) avec les problèmes de consommation liés, mais surtout les solutions et gestes proposés sont ramenés à l’échelle (réaliste) de ma structure.



Les vidéos sont courtes et vont à l’essentiel, sans être moralisatrices. Le suivi est réalisé par une personne sympathique et accessible. Je suis arrivée aujourd'hui à la moitié du parcours et suis satisfaite de cette formation . » a déclaré dans un communiqué Nadine Marteau, chambres d'hôtes La Marsaisienne à Marsais (17).