Découvrez les 10 start-up qui vont réinventer la montagne de demain

ADN SKIS : Conception, fabrication et mis en circulation de skis entièrement recyclables sans résine thermodurcissable.



SUNWIND : Panneaux solaires photovoltaïques pour les stations de ski, installation sur remontées mécaniques pour production d’une énergie verte.



BEFC : Solution énergétique durable pour l’électronique basse consommation à partir de papiers et d’enzymes.



VADEVE : Valorisation des déchets verts sur le territoire de la Tarentaise en Savoie pour la filière Bois-Energie.



COCONUT PROTECTORS : Lutte contre la propagation du scolyte qui détruit les forêts et nuit aux sapins.



EUCG : Mise en place d’un vitrage actif chauffant innovant piloté par un calculateur muni d’une intelligence artificielle afin de réaliser des économies d’énergie.



MOONBIKES : Premiers snowbikes 100% électriques au monde. Une alternative éco-responsable aux motoneiges thermiques. Sans bruit, sans odeur, sans fumée.



GHOLD : Développement d’une pratique éco-responsable de l’escalade indoor, création de prises d’escalade à partir de chaussures de ski usagées.



ONE TREE AT A TIME : Collecte, réparation et vente de vêtements d’occasion avec des ateliers de réparation de vêtements.



WE GO GREENR : Parcours d’accompagnement des établissements touristiques dans leur transition écologique.