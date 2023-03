Hôtel de luxe : le Domaine des Etangs rejoint Auberge Resorts Collection

Situé au cœur des paysages pittoresques de la Charente Limousine, à deux pas de Massignac, entre Cognac et Angoulême, le Domaine est facilement accessible depuis Paris et Limoges.Jadis, ce château du XIIIème siècle, fief des chevaliers de Chasteigner de la Roche-Posay a été unC'est en 1860 qu'il a été converti en château familial. Lorsqu'il l'a acheté, dans les années 1980, feu l'industriel Didier Primat -père de Garance-, a réalisé d’importants travaux pour lui redonner tout son lustre et en faire uneAujourd'hui, ce domaine entend incarner. L’ancien château et les bâtisses agricoles ont fait l’objet d’une, mais poutres traditionnelles en bois et cheminées ont été conservées. Et partout l'art dialogue avec la nature.. Au rez-de-chaussée qui ouvre sur le jardin, trois salons baignés de soleil proposent des ambiances différentes aux adultes et aussi aux enfants. À l'étage, Les Combles, une grande salle sert d’aire de jeux également pour enfants et adultes.Par ailleurs,aux volumes généreux, ont été restaurées etchacune décorée pour incarner une saison.-c'est l’une des rares tables gastronomiques de la région- propose une. Il s'approvisionne auprès des meilleurs producteurs de la région et aussi, bien sûr, à la ferme certifiée biologique du Domaine des Etangs.Le Domaine s'étend sur 2500 hectares de nature préservée]b, répartis entre forêts, prairies verdoyantes, jardins et étangs. Cela en fait un lieu idéal pour retrouver un équilibre, s’adonner à des activités, faire des découvertes, s’émerveiller devant des œuvres d’art et prendre soin de soi.Les clients peuvent aussi facilement, s'ils le désirent, explorer les alentours, et notamment aller prendre un verre sur les terrasses de Massignac, acheter de la porcelaine à Limoges, visiter les caves de Cognac ou encore, découvrir, plus au sud, les célèbres domaines viticoles de Bordeaux et du Médoc.