Salon ILTM à Cannes : le luxe ne connaît pas la crise

Selon Vincent Grégoire, Directeur Luxury Trends pour le cabinet Nelly Rodi : "2023 sera l’année du reset. Une période où les consommateurs de luxe, anciens et nouveaux vont rechercher cette sensation de changer de vie grâce au luxe .



Et dans la lignée des tendances dessinées par l’étude IHG Hotels & Resorts, les voyageurs donneront leurs faveurs à des séjours dans lesquels "les connexions culturelles et sociales sont authentiques" .



"Les voyageurs du luxe chercheront aussi , poursuit-il, à vivre une expérience du luxe toujours plus personnalisée…



On assiste à une "mass-customization" dans l’industrie de l’hôtellerie du luxe, car pour les consommateurs, le luxe réside dans l’art d’être unique mais également dans la possibilité de retrouver de l’humanité en profitant d’expériences de voyage sur-mesure. Au final, c’est la relation humaine qui prime. A soi et aux autres. "



Dans le communiqué publié à l'occasion de la sortie de cette étude, Eric Viale, Directeur Général pour l’Europe du Sud d’IHG Hotels & Resorts, commente : " Le luxe, et ce qu’il signifie pour les consommateurs, est en constante évolution. En parallèle, les raisons de voyager ne cessent de changer ".



IHG Hotels & Resorts adapte donc en permanence son offre de luxe, en privilégiant l’accueil des clients, le service sur-mesure et "l’élaboration d’expériences riches de sens et transformatrices" .



A l'avenir, l'appétence accrue pour les "expériences hors du commun" et pour les "aventures culinaires de haut vol" se combinera aussi avec... la quête de sens.



Certes, un quart seulement des personnes interrogées dans l'enquête commandée par le groupe hôtelier Intercontinental, évoquent la durabilité comme critère au moment de réserver un hôtel. Cependant, beaucoup semblent de plus en plus soucieux de limiter leur empreinte carbone.



Selon l'enquête réalisée pour IHG Hotels & Resorts, plus de la moitié (56%) des Français CSP+ interrogés déclarent qu’ils privilégieront en 2023 les destinations françaises, et 41% disent vouloir faire des séjours plus longs, mais voyager moins souvent.



C'est un défi supplémentaire que le monde du voyage de luxe devra relever.