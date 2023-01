Que pouvez-vous attendre d'une croisière de luxe ?

Force est de constater qu’une croisière de luxe coûte bien plus chère qu’une croisière standard. Cela étant dit, les services offerts à bord permettent de vivre une expérience de voyage ultime. En plus des cabines plus spacieuses et, les vacanciers vont également découvrir un service de restauration de qualité mettant à leur disposition des nourritures variées et de prestige. De manière générale, le prix de cette prestation comporte la majorité des éléments cités ci-après :- Des repas raffinés concoctés par des chefs étoilés ;- Un hébergement dans une suite ou d’une cabine spacieuse ;- Des activités divertissantes dans un centre de loisirs ;- Un Spa, une piscine et un centre de fitness ;- Des animations pour les enfants- Des pourboires pour l’ensemble du personnel du navire. Il est à noter que les tarifs sont susceptibles de varier d’uneà l’autre. Mais tout dépend également du type de voyage à choisir ainsi que l’itinéraire et la durée du séjour. Ce qui est sûr, c’est que vous devez payer bien plus qu’une simple croisière.