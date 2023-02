Voyage d'affaires et luxe : 2023 s'annonce comme un bon cru pour Mauriac Voyages

Non, car notre clientèle est prestigieuse et a des moyens. Si elle trouve les billets chers, pour l’instant ce n’est pas un frein. En revanche, nos clients vont faire jouer la compétition et n’hésiteront pas à voyager avec d’autres compagnies.A l’heure de l’intelligence artificielle, comment les compagnies aériennes peuvent proposer une norme NDC moins performante que les GDS ?Quand on fait du service, quand on propose de la billetterie complexe à l’international, multi-tronçons, avec des changements, avec des re-routing, des multi-segments, la norme NDC fait chuter de manière drastique notre productivité.Pour moi, NDC est une catastrophe. Nous allons continuer à utiliser les GDS même si ça nous coûte plus cher, car avec le type de clients et de voyages que l’on a, nous n’avons pas le choix.Utiliser NDC reviendrait à prendre des risques considérables pour nos clients et à faire reculer nos volumes d’affaires de 20 à 25%.Nous proposons l’abonnement depuis 15 ans, aux sociétés de plus de 100 000€ de volume d’achat.Chaque année, avec le client, nous définissons le volume de voyages, nous nous mettons d’accord sur des frais mensuels. A la fin de l’année, nous faisons un récapitulatif du volume de déplacements, si l’écart est de 10% par rapport aux prévisions, rien ne bouge. Si ce n’est pas le cas, on réajuste dans un sens ou un autre.