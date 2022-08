Les Charentes retrouvent une fréquentation supérieure à l’avant covid

58% des hôteliers répondants jugent leur activité égale ou en hausse en juillet / 2021, 85% en août (Notes de conjonctures estivales de Charentes Tourisme).



Des résultats dans la lignée des premières tendances nationales : « Les performances de l’été 2022 sont nettement en hausse au niveau national relativement à l’an passé (+14 points d’occupation et +22% de hausse de prix moyen), mais elles ont aussi et surtout rattrapé leur niveau pré-COVID : +22,2% de RevPAR relativement à l’été 2019 ». (Source MKG)



Des premières tendances mitigées et disparates selon les activités de loisirs : Les gestionnaires de sites et activités de loisirs (et notamment les sites de plein air) sont ceux qui se montrent les moins satisfaits.



La consommation plus limitée des touristes et la canicule permettent, notamment, d’expliquer ces résultats mitigés. (Notes de conjonctures estivales de Charentes Tourisme).