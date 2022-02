Charentes Tourisme choisit la plateforme Zéphyr pour guider sa stratégie

Son déploiement est encore en phase initiale et son évolution devrait dépendre de la réaction des professionnels et des institutionnels après un temps d’utilisation.



« Zéphyr évoluera pour répondre toujours plus aux attentes des professionnels qui souhaitent disposer d’éléments d’analyse pour arbitrer dans un environnement complexe », explique un responsable de Charentes Tourisme « A titre d’exemple, des informations complètes et précises seront bientôt disponibles concernant le locatif en Charentes (indicateurs sur l’offre et la fréquentation) afin de compléter les données sur l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air » .