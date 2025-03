Escapade en Saintonge : 3 secrets bien gardés à découvrir ce printemps

Le secteur de Saint-Jean-d’Angély porte aussi le plus beau témoignage de l’art roman saintongeais. A Aulnay, l’église Saint-Pierre (12ème s.) est un joyau d’architecture, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.Sa douce harmonie de pierre doublée de sculptures historiées est un modèle du genre. Non loin de là, le val de Boutonne confirme le talent du Saintongeais à proposer des activités nature :. C’est aussi l’occasion de découvrir le beau château 15ème s. de Dampierre-sur-Boutonne, au bord de la rivière. Cap au sud, à Saintes. Cette Ville d’Art et d’Histoire issue de la conquête romaine, ancienne capitale de la Saintonge, conserve des vestiges antiques remarquables et relativement peu connus : un immense amphithéâtre gallo-romain ; des thermes ; et l’Arc de Germanicus.Enrichie par le commerce du vin, transporté par la Charente qui la baigne,est une étape sur la route de Saint-Jacques, comme Saint-Jean-d’Angély. Elle s’apprécie au fil de quartiers étendus sur les deux rives.Epicentre de l’ex ville médiévale, le secteur de l’Echevinage est l’un des plus intéressants. On y trouve un musée, la chapelle des Jacobins et les très animées rues Alsace-Lorraine et Victor-Hugo. Dans le quartier Saint-Pierre, le terroir charentais vibre chaque mercredi et samedi au marché, étalé autour de la cathédrale. On visitera aussi la basilique Saint-Eutrope, chef d’œuvre de l’art roman, ainsi que le quartier Saint-Pallais, rive droite, où se tiennent l’Abbaye aux Dames (autre merveille de l’art roman) et le Haras national.