La Charente-Maritime en 3e position dans le Top 10 des départements choisis pour les vacances 2020

Une stratégie incitant les touristes, encore hésitants, à choisir les Charentes pour destination cet été.



La profession espère que cette mesure portera ses fruits, d'autant que l'intérêt pour l'océan et les grands espaces naturels se fait sentir en France.



Une bonne nouvelle pour l'hôtellerie de plein air en Charente-Maritime, qui combine ces deux atouts.



Avec la proximité de l'océan, la richesse culturelle et patrimoniale, le camping propose pour les familles, la distance recherchée pour se protéger et le plaisir de se retrouver en famille, que ce soit dans son hébergement ou dans sa tente.



Des prévisions favorables à l'échelle des Charentes Le mot d'ordre est d'attirer les touristes. 79% des interrogés misent sur une communication rassurante, des facilités de réservation (36%) et des offres promotionnelles (10%).



La clientèle nationale et européenne sont les plus ciblées, au regard de l'ouverture des frontières européenne et du nombre de Français qui souhaite rester sur le territoire national cet été.



L'optimisme est au rendez-vous, au lendemain de l'annonce de la phase 3 du déconfinement.