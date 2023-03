Le Tarn accélère la transition écologique de ses hébergements touristiques

We Go GreenR annonce un nouveau partenariat avec Tarn Tourisme pour accompagner les gîtes et les chambres d’hôtes du département dans leur transition écologique, grâce à sa solution digitale GreenFlow.



" Bien que 73% des voyageurs souhaitent privilégier des hébergements éco-responsables, seulement 10% des hôtes ont réellement entamé leur transition écologique , souligne Marie-Pierre Schaubroeck, co-fondatrice de We Go GreenR dans un communiqué.



Pour les 90% restants, nous avons perçu un grand besoin d’être accompagnés. C’est animé par ce désir de faire bouger les lignes que nous avons conçu et lancé We Go GreenR, le premier SaaS qui les guide de l’état des lieux à la commercialisation, pour qu’ils soient plus responsables et durables ", poursuit-elle.