Volotea condamnée (travail dissimulé) mais pas coulée...

Il a été démontré que Volotea a procédé à l’ensemble des déclarations de détachement de ces 18 pilotes, en conformité avec les dispositions législatives européennes applicables. Ces derniers ont eu lieu pour une durée très limitée.



Depuis juin 2015, tous les employés de Bordeaux sont embauchés localement.



Plus généralement, la compagnie tient à souligner son engagement envers ses obligations fiscales et sociales en France, qui représente aujourd’hui son plus grand marché.



Depuis son implantation en France en 2012, Volotea a constamment veillé au respect strict de la législation française et européenne du travail.



Tous les employés de Volotea en France disposent de contrats de travail français, conformément aux normes en vigueur. Garantir des conditions de travail transparentes et équitables pour l’ensemble de son personnel demeure une priorité pour la compagnie

La compagnie espagnole conteste fermement l'analyse juridique de ce procès.," nous a répondu un représentant du transporteur.Il faut dire que le jugement tombe au plus mauvais moment pour celle qui a détrôné Air France sur le nombre de routes domestiques dans l'Hexagone.En effet, la low cost attend les délibérations dans l'attribution en cours de la DSP aérienne en Corse. Alors que la commission de délégation de service public a choisi l'offre Air Corsica entre la Corse et les aéroports du sud-est (Nice et Marseille), il reste la très lucrative liaison depuis Paris.Et si une condamnation pour travail dissimulé ne fait pas vraiment les affaires (médiatiques) de Volotea, la chambre d'appel n'a retenu l'interdiction de poser sa candidature dans le cadre des marchés publics, carUne mauvaise page de publicité, dont la low cost se serait bien passée à quelques jours de la décision finale concernant la DSP aérienne en Corse où, selon la presse locale, elle serait moins bien placée pour l'emporter que sa concurrente...