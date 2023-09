Volotea est aidée "par l'Etat comme l'a été Uber"

moins-disantes socialement, ce sont surtout des règles de sécurité et non sociales.

C'est un avantage concurrentiel, c'est une évidence. Ces entorses font gagner énormément d'argent à cette entreprise,

Les exceptions au droit français sont relatives au temps de repos des équipages, à l'aménagement du temps de travail, etc.En contrepartie, les compagnies appliquent les règles européennes, les Flight Time Limitations, qui sont "Une exception qui permettrait donc de moins recruter, puisque les équipes travaillent plus et d'afficher des coûts au siège kilomètre offert bien moindre que ceux d'Air France." estime le secrétaire général adjoint du SNPNC-FO.Le syndicaten distribuant des dérogations au Code du travail à tout va et sans limites. Il souhaite également que toutes les compagnies aériennes opérant en France respectent pleinement les normes et réglementations en vigueur.Alors même qu'une compagnie comme easyJet, peu réputée pour être tendre socialement, maintient le dialogue et a signé un accord collectif avec ses salariés.Comme quoi rien n'est impossible, même avec les low cost étrangères.La contre-publicité du SNPNC tombe mal, alors que Volotea s'est ouvertement positionnée pour récupérer la DSP concernant la desserte aérienne de la Corse.