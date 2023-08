Vols domestiques : pourquoi Volotea survole la concurrence" 🔑

TourMaG.com - Avec cet exemple, même si nous parlons de ligne et non pas de volume, le low cost est voué à détrôner les compagnies régulières sur ce genre de vols ? Finalement, les majors n'ont-elles pas de business model sur ces lignes ?



Paul Chiambaretto : Elles n'ont pas de business model sur ce genre de lignes, c'est sûr.



Les compagnies régulières essaient de réduire leurs coûts, mais la conviction que j'ai depuis des années : une compagnie nait low cost, mais ne le devient pas.



Il devient très compliqué de réduire les charges salariales d'un transporteur par exemple. Il est assez peu commun de lire que des salariés ont baissé drastiquement leurs salaires, pour s'adapter au nouveau business modèle de l'entreprise.



Il existe un certain nombre de facteurs qui fait que la réduction des coûts est très difficile.



La seule alternative et c'est ce que font tous les grands groupes : avoir une filiale low cost, dont ils sont propriétaires. Air France ne déroge pas à la règle, avec Transavia.



TourMaG.com - Est-ce que Transavia peut suffire pour résister à la montée des Volotea ou Ryanair sur les vols domestiques ?



Paul Chiambaretto : Non, pour vous donner une idée, Transavia avait en 2021 des coûts au siège kilomètre offert (CSKO) équivalent à ceux de Vueling ou easyJet.



Elle a beau être très compétitive, elle reste beaucoup plus chère que Ryanair.



Transavia est bien placé dans le middle cost. Elle pourrait venir attaquer Volotea, mais elle ne le fait pas, car ce n'est pas le modèle de Transavia. De plus, Transavia exploite des avions relativement vieux, avec des Boeing 737, n'ayant pas le meilleur rendement économique.



Le rajeunissement à venir de la flotte pourrait rendre la compagnie plus compétitive sur ce marché domestique.