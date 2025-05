L’Aéroport de Bordeaux franchit un cap vers l’autosuffisance énergétique

Ce projet de géothermie illustre concrètement notre volonté de faire de l’Aéroport de Bordeaux une référence en matière de transition énergétique et de viser le Net Zéro Émission avant 2030

"Compte tenu des contraintes aéronautiques, les deux puits ont été implantés côté piste, près de la chaufferie, pour minimiser les pertes et limiter les réseaux de distribution

Accompagné depuis 2023 par Elcimaï Environnement , en charge de la maîtrise d’œuvre du projet, l’aéroport a mis en place unealimentée par un doublet de forage àdans l’aquifère de l’oligocène, riche en eau grâce à la composition calcaire du sous-sol bordelais.Ce système permettra de couvriren chaleur et 63 % des besoins en froid de la plateforme aéroportuaire." souligne, directeur de l’Ingénierie et de la Technique de l’aéroport.Grâce à cette installation, l’aéroport espèreprimaire de 1 058 MWhep par an et éviter l’émission de 486 tonnes équivalent CO₂ chaque année.La technologie utilisée permet un fonctionnement en, assurant le chauffage et le rafraîchissement simultané des locaux avec un gain d’espace et une baisse significative des émissions par rapport aux anciennes chaufferies au gaz." précised’Elcimaï Environnement.