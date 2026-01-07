Volotea obtient la délégation de service public sur la ligne Strasbourg - Munich

Une nouvelle liaison à partir d’avril 2026

Volotea annonce l’ouverture d’une liaison directe entre Strasbourg et Munich à partir du 9 avril 2026, après avoir remporté l’appel d’offres lancé par les autorités françaises dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de deux ans. Cette continuité territoriale vise à soutenir le développement économique et social de la région.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 7 Janvier 2026

