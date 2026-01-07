Volotea obtient la délégation de service public sur la ligne Strasbourg - Munich

Volotea annonce l’ouverture d’une liaison directe entre Strasbourg et Munich à partir du 9 avril 2026, après avoir remporté l’appel d’offres lancé par les autorités françaises dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée de deux ans.
Cette continuité territoriale vise à soutenir le développement économique et social de la région.
La route sera opérée à raison de deux fréquences par semaine, les lundis et jeudis, avec un appareil de type Airbus A320.
Pour l’année 2026, la compagnie prévoit de proposer près de 21 000 sièges sur cette liaison. Cette connexion directe doit faciliter l’accès de Strasbourg à un hub international majeur, notamment pour les institutions européennes, diplomates et fonctionnaires. Munich constitue en effet une plateforme mondiale offrant de nombreuses correspondances. La ligne est d’ores et déjà ouverte à la vente sur l’ensemble des canaux de distribution de Volotea.
Cette continuité territoriale vise à soutenir le développement économique et social de la région.
La route sera opérée à raison de deux fréquences par semaine, les lundis et jeudis, avec un appareil de type Airbus A320.
Pour l’année 2026, la compagnie prévoit de proposer près de 21 000 sièges sur cette liaison. Cette connexion directe doit faciliter l’accès de Strasbourg à un hub international majeur, notamment pour les institutions européennes, diplomates et fonctionnaires. Munich constitue en effet une plateforme mondiale offrant de nombreuses correspondances. La ligne est d’ores et déjà ouverte à la vente sur l’ensemble des canaux de distribution de Volotea.
Volotea : un renforcement de la base de Strasbourg et de l’offre réseau
Autres articles
-
Reginald Lefevre rejoint Volotea
-
Volotea : Mónica Allés nouvelle directrice des ressources humaines
-
Volotea vise un chiffre d’affaires record de 840 millions d’euros en 2025
-
Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]
-
Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
Avec cette nouvelle route, Volotea consolide sa position à l’aéroport de Strasbourg, où elle se présente comme la première compagnie en nombre de destinations desservies. La liaison Strasbourg–Munich porte à 27 le nombre de destinations proposées depuis la plateforme, réparties dans sept pays : Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal.
Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique de développement plus large sur la base strasbourgeoise. La compagnie a également annoncé fin octobre le lancement d’une liaison vers Florence, prévue à partir du 23 septembre 2026.
Pour l’année 2026, Volotea prévoit une capacité totale d’environ 950 000 sièges au départ de Strasbourg, soit une hausse de plus de 200 % par rapport à l’année d’ouverture de la base. Cette croissance repose sur la présence de deux avions basés, plus de 70 emplois directs et environ 400 emplois indirects, illustrant l’ancrage local de la compagnie dans la région Grand Est.
A lire aussi : Reginald Lefevre rejoint Volotea
Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique de développement plus large sur la base strasbourgeoise. La compagnie a également annoncé fin octobre le lancement d’une liaison vers Florence, prévue à partir du 23 septembre 2026.
Pour l’année 2026, Volotea prévoit une capacité totale d’environ 950 000 sièges au départ de Strasbourg, soit une hausse de plus de 200 % par rapport à l’année d’ouverture de la base. Cette croissance repose sur la présence de deux avions basés, plus de 70 emplois directs et environ 400 emplois indirects, illustrant l’ancrage local de la compagnie dans la région Grand Est.
A lire aussi : Reginald Lefevre rejoint Volotea