MSC Croisières dans les starting-blocks pour 2026

ABC

MSC

C’est une campagne joyeuse, festive, pleine d’énergie et qui illustre bien la convivialité de MSC

avec une promesse : quand les vacances parfaites sont prévues, la magie naît de l'imprévu pour devenir « best holiday ever », les vacances de votre vi

la volonté, c’est vraiment de faire vivre l'expérience à bord. À travers les yeux du client, on voit ce qu’il avait planifié pour ses vacances, tandis que la magie survient de l’imprévu

Janvier est le mois le plus fort de l'année en termes de réservations. Les français anticipent et réservent en général à cette période, juste après les fêtes. Quand ils rentrent de vacances, ils réservent les suivantes

MSC est aujourd’hui dans une phase de consolidation, avec de nombreux navires en construction

mais pour le moment, nous n’avons pas encore une augmentation énorme de la capacité, donc, réservez tôt pour être sûr d'avoir les bonnes cabines