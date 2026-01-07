TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

MSC Croisières dans les starting-blocks pour 2026

Une nouvelle campagne de pub en ce mois de janvier


Pour MSC Croisières, le mois de janvier rime généralement avec « pic de réservations ». L’équipe française de la compagnie invite donc ses clients et ses partenaires agences de voyages à ne pas tarder pour réserver, notamment l’été. D’autant plus qu’une nouvelle campagne de marque internationale est diffusée depuis ce mardi 6 janvier 2026 à la télévision et sur le web.


Rédigé par le Mercredi 7 Janvier 2026

Le 6 janvier, le MSC Magnifica a pris le large depuis le port de Marseille, marquant le départ de la MSC World Cruise 2026 - Photo : A.B.
Le 6 janvier, le MSC Magnifica a pris le large depuis le port de Marseille, marquant le départ de la MSC World Cruise 2026 - Photo : A.B.
TAP Air Portugal
Pas de répit pour MSC Croisières France !

Après un déménagement en octobre, la mise à flot du World Asia à Saint-Nazaire en novembre, ou encore la cérémonie des MSC All Stars, une partie de l’équipe de direction avait le déplacement à Marseille, ce mardi 6 janvier 2026, pour célébrer le départ en tour du monde du MSC Magnifica.

« Une tradition depuis 2019 » (hors années de Covid), a souligné Patrick Pourbaix, le directeur général de la division Croisières de MSC France et Monaco lors d’une conférence de presse à bord du navire, qui vient de bénéficier d’une rénovation partielle.

En effet, la salle de gym du pont 13 a été déplacée à l’arrière du navire et le Spa Aurea remodelé pour accueillir, à l’avant, un lounge réservé aux passagers du MSC Yacht Club.

Jusqu’à présent, le paquebot de la classe Musica ne disposait pas d’une offre Yacht Club. Celle-ci sera mise en service dès le mois d’avril prochain, avec 63 suites (5 catégories), une piscine privée et un solarium, un Grill & Bar, un restaurant dédié, un Top Sail Lounge et l’ajout de deux nouveaux restaurants (Butcher’s Cut et Kaito Sushi).

À noter que son sistership, le MSC Poesia, bénéficie également d’un Yacht Club, tandis que les MSC Orchestra et Musica pourraient aussi en être équipés, sans que la compagnie confirme dans l’immédiat.

Les tours du monde, un produit qui séduit toujours les Français

Autres articles
Si le Yacht Club est installé, il n’est donc pas opérationnel à bord du Magnifica pour ce tour du monde.

Néanmoins, quelques heureux chanceux pourront occuper ses cabines, sans pour autant bénéficier du service de majordome et de conciergerie 24h/24, ainsi que des prestations tout incluses, notamment.

Les premiers clients à pouvoir en profiter seront donc les « tourdumondistes » 2027. D’ailleurs, les places attribuées au départ depuis Marseille sont déjà toutes vendues, mais Patrick Pourbaix rappelle que les clients peuvent opter pour un départ de Gênes, de Civitavecchia ou de Barcelone, mais aussi que des cabines pourraient encore être attribuées à Marseille.

Pour l’anecdote, la plus belle suite du Magnifica sur l’itinéraire 2027 a été réservée par des Français, via l’agence Planète Croisière à Roubaix.

Une situation qui témoigne de l'engouement des Français pour les tours du monde depuis leur lancement. En 2026, ils sont 496 à embarquer sur le Magnifica, dont 412 à Marseille, les autres étant répartis entre Civitavecchia, Gênes et Barcelone. Parmi eux, 32% sont originaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 14% d’Ile-de-France et 11% d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le tour du monde est donc une offre qui roule pour MSC, avec un navire complet en 2026, tandis que les ventes pour la croisière 2028 ont ouvert mi-décembre *.

Néanmoins, « la compagnie ne prévoit pas pour l’instant de positionner un 2e navire », précise Patrick Pourbaix. En revanche, le groupe MSC a décidé de tester le produit sur sa compagnie de luxe, Explora Journeys, avec un premier itinéraire de 128 jours, prévu en 2029, de Dubaï à Barcelone, et comprenant 12 overnights.

* Pour rappel, les croisiéristes bénéficieront d’une série d’avantages tels que 15 excursions, un forfait boissons Dine & Drink incluant des vins, de la bière pression et une sélection d’autres boissons servies au déjeuner et au dîner, ainsi qu’une remise de 30% sur les services de blanchisserie. Par ailleurs, les membres du MSC Voyagers Club disposant du statut Classic ou supérieur bénéficieront d’une réduction de 5% sur le prix de leur croisière. Les points Voyagers Club gagnés lors de la Croisière Tour du Monde seront triplés et crédités avant le départ, permettant de débloquer immédiatement de nombreux privilèges et avantages exclusifs.

MSC Croisières : une nouvelle campagne de marque internationale

Une partie de l'équipe MSC Croisières France réunie à Marseille (de g. à dr.) : Benoît Chareyre, Cécile Walson, Miranda Ford, Patrick Pourbaix et Hélène Tirel - Photo : A.B.
Une partie de l'équipe MSC Croisières France réunie à Marseille (de g. à dr.) : Benoît Chareyre, Cécile Walson, Miranda Ford, Patrick Pourbaix et Hélène Tirel - Photo : A.B.
En parallèle de ce départ, MSC Croisières célébrait, ce 6 janvier, le lancement de sa nouvelle campagne de marque internationale, qui s’appuie sur une réinterprétation du titre des Jackson 5, « ABC », mais façon « MSC ».

« C’est une campagne joyeuse, festive, pleine d’énergie et qui illustre bien la convivialité de MSC, a expliqué Miranda Ford, la directrice marketing de MSC Croisières France, avec une promesse : quand les vacances parfaites sont prévues, la magie naît de l'imprévu pour devenir « best holiday ever », les vacances de votre vie ».

Alors qu'habituellement, les campagnes mettaient davantage en avant le navire - intérieur et extérieur – ici « la volonté, c’est vraiment de faire vivre l'expérience à bord. À travers les yeux du client, on voit ce qu’il avait planifié pour ses vacances, tandis que la magie survient de l’imprévu », a ajouté Cécile Walson, la directrice des opérations commerciales chez MSC Croisières France.

La vidéo, disponible en format de 30 secondes et une minute, est diffusée sur la TV et le web, ainsi que dans les agences de voyages.

Elle permet de mettre en lumière la compagnie au moment où les réservations sont les plus attendues par le Groupe en France.

« Janvier est le mois le plus fort de l'année en termes de réservations. Les français anticipent et réservent en général à cette période, juste après les fêtes. Quand ils rentrent de vacances, ils réservent les suivantes », a commenté Patrick Pourbaix, qui a insisté sur le fait d'anticiper ces réservations pour être sûrs que les clients auront de la place en juillet-août.

« MSC est aujourd’hui dans une phase de consolidation, avec de nombreux navires en construction (12 intégreront la flotte d’ici à 2033, soit 35 au total, ndlr), mais pour le moment, nous n’avons pas encore une augmentation énorme de la capacité, donc, réservez tôt pour être sûr d'avoir les bonnes cabines », a-t-il martelé.

Le parking offert au départ de Marseille

Si la compagnie ne propose pas de réductions dans l’immédiat, elle offre tout de même à ses passagers le parking dans le terminal du Port de Marseille, en juillet et août, pour les départs du lundi et du jeudi.

La direction France aimerait également pouvoir proposer des packages train + croisière, comme elle le fait déjà avec l’aérien, car la Cité phocéenne reste le premier port d’embarquement des clients MSC (44%), devant Fort-de-France et Miami.

Actionnaire du MPCT, elle espère aussi voir le terminal bénéficier d’une rénovation, afin d’améliorer l’accueil et le service aux passagers.

Des projets axés sur l’expérience client et le service en attendant de disposer de capacités plus importantes et de faire (enfin) décoller le marché français… ?

Quoi de neuf pour MSC Croisières ?

- Dès le mois de mai 2026, le MSC Poesia débutera des itinéraires en Alaska, au départ de Seattle et Vancouver ;

- Fin novembre, le nouveau fleuron de la flotte, le MSC World Asia (Classe World) sera baptisé, très certainement au Havre, même si la compagnie n’est pas encore en mesure de le confirmer. Le navire entamera ses croisières en décembre prochain ;

- D’autres navires de la Classe World arriveront : MSC World Atlantic dès 2027, puis un 5e en 2029, un 6e en 2030, un 7e et un 8e en 2031.

- En parallèle, la compagnie a commandé 4 navires d’une nouvelle classe « New Frontier », dont on ne sait pas encore grand-chose, si ce n’est que la capacité s’apparentera à celle de la classe World et que les navires seront encore plus innovants en matière de consommation énergétique. Il s’agira certainement de navires hybrides.



Lu 639 fois

Tags : cecile walson, msc croisieres, patrick pourbaix
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 7 Janvier 2026 - 10:06 CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

Mardi 6 Janvier 2026 - 15:04 Norwegian Cruise Line représentée par Cruisepro

Legends and Paradise

Brand news CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
Les ventes de croisières en catamaran ? Une croissance de 20 %. Les vacances responsables...
Dernière heure

ADELINE MUSSET-SULLIVAN

Karibuni, Réceptif Afrique et Sous-Continent Indien

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie
Partez en France

Partez en France

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Palerme, foisonnante capitale d'une Sicile métissée

Palerme, foisonnante capitale d'une Sicile métissée
Production

Production

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM
AirMaG

AirMaG

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

B&amp;BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
Futuroscopie

Futuroscopie

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias