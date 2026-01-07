MSC Croisières dans les starting-blocks pour 2026

Le 6 janvier, le MSC Magnifica a pris le large depuis le port de Marseille, marquant le départ de la MSC World Cruise 2026 - Photo : A.B.
Pas de répit pour MSC Croisières France !
Après un déménagement en octobre, la mise à flot du World Asia à Saint-Nazaire en novembre, ou encore la cérémonie des MSC All Stars, une partie de l’équipe de direction avait le déplacement à Marseille, ce mardi 6 janvier 2026, pour célébrer le départ en tour du monde du MSC Magnifica.
« Une tradition depuis 2019 » (hors années de Covid), a souligné Patrick Pourbaix, le directeur général de la division Croisières de MSC France et Monaco lors d’une conférence de presse à bord du navire, qui vient de bénéficier d’une rénovation partielle.
En effet, la salle de gym du pont 13 a été déplacée à l’arrière du navire et le Spa Aurea remodelé pour accueillir, à l’avant, un lounge réservé aux passagers du MSC Yacht Club.
Jusqu’à présent, le paquebot de la classe Musica ne disposait pas d’une offre Yacht Club. Celle-ci sera mise en service dès le mois d’avril prochain, avec 63 suites (5 catégories), une piscine privée et un solarium, un Grill & Bar, un restaurant dédié, un Top Sail Lounge et l’ajout de deux nouveaux restaurants (Butcher’s Cut et Kaito Sushi).
À noter que son sistership, le MSC Poesia, bénéficie également d’un Yacht Club, tandis que les MSC Orchestra et Musica pourraient aussi en être équipés, sans que la compagnie confirme dans l’immédiat.
Les tours du monde, un produit qui séduit toujours les Français
Si le Yacht Club est installé, il n’est donc pas opérationnel à bord du Magnifica pour ce tour du monde.
Néanmoins, quelques heureux chanceux pourront occuper ses cabines, sans pour autant bénéficier du service de majordome et de conciergerie 24h/24, ainsi que des prestations tout incluses, notamment.
Les premiers clients à pouvoir en profiter seront donc les « tourdumondistes » 2027. D’ailleurs, les places attribuées au départ depuis Marseille sont déjà toutes vendues, mais Patrick Pourbaix rappelle que les clients peuvent opter pour un départ de Gênes, de Civitavecchia ou de Barcelone, mais aussi que des cabines pourraient encore être attribuées à Marseille.
Pour l’anecdote, la plus belle suite du Magnifica sur l’itinéraire 2027 a été réservée par des Français, via l’agence Planète Croisière à Roubaix.
Une situation qui témoigne de l'engouement des Français pour les tours du monde depuis leur lancement. En 2026, ils sont 496 à embarquer sur le Magnifica, dont 412 à Marseille, les autres étant répartis entre Civitavecchia, Gênes et Barcelone. Parmi eux, 32% sont originaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 14% d’Ile-de-France et 11% d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tour du monde est donc une offre qui roule pour MSC, avec un navire complet en 2026, tandis que les ventes pour la croisière 2028 ont ouvert mi-décembre *.
Néanmoins, « la compagnie ne prévoit pas pour l’instant de positionner un 2e navire », précise Patrick Pourbaix. En revanche, le groupe MSC a décidé de tester le produit sur sa compagnie de luxe, Explora Journeys, avec un premier itinéraire de 128 jours, prévu en 2029, de Dubaï à Barcelone, et comprenant 12 overnights.
* Pour rappel, les croisiéristes bénéficieront d’une série d’avantages tels que 15 excursions, un forfait boissons Dine & Drink incluant des vins, de la bière pression et une sélection d’autres boissons servies au déjeuner et au dîner, ainsi qu’une remise de 30% sur les services de blanchisserie. Par ailleurs, les membres du MSC Voyagers Club disposant du statut Classic ou supérieur bénéficieront d’une réduction de 5% sur le prix de leur croisière. Les points Voyagers Club gagnés lors de la Croisière Tour du Monde seront triplés et crédités avant le départ, permettant de débloquer immédiatement de nombreux privilèges et avantages exclusifs.
MSC Croisières : une nouvelle campagne de marque internationale
Une partie de l'équipe MSC Croisières France réunie à Marseille (de g. à dr.) : Benoît Chareyre, Cécile Walson, Miranda Ford, Patrick Pourbaix et Hélène Tirel - Photo : A.B.
En parallèle de ce départ, MSC Croisières célébrait, ce 6 janvier, le lancement de sa nouvelle campagne de marque internationale, qui s’appuie sur une réinterprétation du titre des Jackson 5, « ABC », mais façon « MSC ».
« C’est une campagne joyeuse, festive, pleine d’énergie et qui illustre bien la convivialité de MSC, a expliqué Miranda Ford, la directrice marketing de MSC Croisières France, avec une promesse : quand les vacances parfaites sont prévues, la magie naît de l'imprévu pour devenir « best holiday ever », les vacances de votre vie ».
Alors qu'habituellement, les campagnes mettaient davantage en avant le navire - intérieur et extérieur – ici « la volonté, c’est vraiment de faire vivre l'expérience à bord. À travers les yeux du client, on voit ce qu’il avait planifié pour ses vacances, tandis que la magie survient de l’imprévu », a ajouté Cécile Walson, la directrice des opérations commerciales chez MSC Croisières France.
La vidéo, disponible en format de 30 secondes et une minute, est diffusée sur la TV et le web, ainsi que dans les agences de voyages.
Elle permet de mettre en lumière la compagnie au moment où les réservations sont les plus attendues par le Groupe en France.
« Janvier est le mois le plus fort de l'année en termes de réservations. Les français anticipent et réservent en général à cette période, juste après les fêtes. Quand ils rentrent de vacances, ils réservent les suivantes », a commenté Patrick Pourbaix, qui a insisté sur le fait d'anticiper ces réservations pour être sûrs que les clients auront de la place en juillet-août.
« MSC est aujourd’hui dans une phase de consolidation, avec de nombreux navires en construction (12 intégreront la flotte d’ici à 2033, soit 35 au total, ndlr), mais pour le moment, nous n’avons pas encore une augmentation énorme de la capacité, donc, réservez tôt pour être sûr d'avoir les bonnes cabines », a-t-il martelé.
Le parking offert au départ de Marseille
Si la compagnie ne propose pas de réductions dans l’immédiat, elle offre tout de même à ses passagers le parking dans le terminal du Port de Marseille, en juillet et août, pour les départs du lundi et du jeudi.
La direction France aimerait également pouvoir proposer des packages train + croisière, comme elle le fait déjà avec l’aérien, car la Cité phocéenne reste le premier port d’embarquement des clients MSC (44%), devant Fort-de-France et Miami.
Actionnaire du MPCT, elle espère aussi voir le terminal bénéficier d’une rénovation, afin d’améliorer l’accueil et le service aux passagers.
Des projets axés sur l’expérience client et le service en attendant de disposer de capacités plus importantes et de faire (enfin) décoller le marché français… ?
Quoi de neuf pour MSC Croisières ?
- Dès le mois de mai 2026, le MSC Poesia débutera des itinéraires en Alaska, au départ de Seattle et Vancouver ;
- Fin novembre, le nouveau fleuron de la flotte, le MSC World Asia (Classe World) sera baptisé, très certainement au Havre, même si la compagnie n’est pas encore en mesure de le confirmer. Le navire entamera ses croisières en décembre prochain ;
- D’autres navires de la Classe World arriveront : MSC World Atlantic dès 2027, puis un 5e en 2029, un 6e en 2030, un 7e et un 8e en 2031.
- En parallèle, la compagnie a commandé 4 navires d’une nouvelle classe « New Frontier », dont on ne sait pas encore grand-chose, si ce n’est que la capacité s’apparentera à celle de la classe World et que les navires seront encore plus innovants en matière de consommation énergétique. Il s’agira certainement de navires hybrides.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
