Explora Journeys dévoile "Endless Worlds", son premier tour du monde en 2029

Un itinéraire de 128 jours


Explora Journeys lance, pour 2029, "Endless Worlds", sa toute première croisière tour du monde. Un voyage de 128 jours, de Dubaï à Barcelone, jalonné de 63 escales et d’expériences immersives.


Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

Pour la première fois, la marque luxe du groupe MSC proposera un tour du monde, intitulé "Endless Worlds", qui s’étendra du 6 janvier au 14 mai 2029 - Photo : Explora Journeys
Explora Journeys franchit une nouvelle étape dans sa jeune histoire.

Pour la première fois, la marque premium du groupe MSC Croisières proposera un tour du monde, intitulé "Endless Worlds", qui s’étendra du 6 janvier au 14 mai 2029.

À bord d’Explora I, les voyageurs parcourront 29 pays et territoires, dans une traversée ininterrompue d’est en ouest, inspirée des anciennes routes commerciales.

Anna Nash, présidente d’Explora Journeys, présente cette odyssée comme "une histoire ininterrompue, racontée avec élégance et le temps nécessaire pour en savourer toute la beauté ", soulignant l’importance du luxe du temps et de la connexion à l’océan.

Sept "Passages" comme sept voyages

L’itinéraire se découpe en sept "Passages", chacun conçu comme un voyage autonome, mais lié aux autres pour former un récit global.

Après un départ de Dubaï, le navire tracera sa route vers l’Inde, les Maldives et le Sri Lanka, avant de rejoindre les grandes capitales d’Asie du Sud-Est et les îles de Bali et Komodo.

La croisière marquera aussi une première : l’entrée d’Explora Journeys en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des nuits prolongées sont prévues à Cairns, Brisbane, Melbourne ou Airlie Beach, avant une exploration approfondie de la Tasmanie et des fjords néo-zélandais.

Le voyage se poursuivra vers les Fidji, Tonga, les îles Cook, la Polynésie française et l’île de Pâques, offrant une immersion rare dans les territoires les plus isolés du Pacifique.

Le navire traversera ensuite les Amériques, avec le passage du canal de Panama puis des escales au Chili et au Pérou.

La dernière partie mènera les hôtes vers les Bermudes puis les Açores, avant une arrivée méditerranéenne à Barcelone.

"Endless Worlds" : les réservations en agences début 2026

À bord, Explora Journeys promet un rythme calqué sur l’océan : suites face à la mer, bien-être inspiré des régions traversées, spectacles culturels, experts invités et expériences culinaires évolutives.

Des "Expériences Immersives", animées par des spécialistes locaux, offriront une plongée dans les cultures, traditions et environnements des différentes régions.

La compagnie met en avant un service ultra-personnalisé et des facilités logistiques pensées pour éliminer toute friction sur ce long voyage.

Les réservations pour "Endless Worlds" ouvriront début 2026 en agence de voyages.

Tags : croisieres, explora, explora jouneys
