Explora Journeys dévoile "Endless Worlds", son premier tour du monde en 2029

L’itinéraire se découpe en sept "Passages", chacun conçu comme un voyage autonome, mais lié aux autres pour former un récit global.



Après un départ de Dubaï, le navire tracera sa route vers l’Inde, les Maldives et le Sri Lanka, avant de rejoindre les grandes capitales d’Asie du Sud-Est et les îles de Bali et Komodo.



La croisière marquera aussi une première : l’entrée d’Explora Journeys en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des nuits prolongées sont prévues à Cairns, Brisbane, Melbourne ou Airlie Beach, avant une exploration approfondie de la Tasmanie et des fjords néo-zélandais.



Le voyage se poursuivra vers les Fidji, Tonga, les îles Cook, la Polynésie française et l’île de Pâques, offrant une immersion rare dans les territoires les plus isolés du Pacifique.



Le navire traversera ensuite les Amériques, avec le passage du canal de Panama puis des escales au Chili et au Pérou.



La dernière partie mènera les hôtes vers les Bermudes puis les Açores, avant une arrivée méditerranéenne à Barcelone.