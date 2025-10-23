TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai

Les MSC World Europa et Explora II connectés simultanément à La Valette


À l’occasion du 20ᵉ anniversaire du GreenPort Congress, MSC Croisières a réussi deux branchements électriques à quai successifs à La Valette, les 15 et 16 octobre 2025. Une première pour le groupe, qui confirme ses ambitions en matière de décarbonation.


Vendredi 24 Octobre 2025

Depuis 2017, MSC Croisières équipe tous ses nouveaux navires de systèmes de branchement à quai - Photo : MSC Croisières
Un tournant pour MSC Croisières dans sa trajectoire de décarbonation.

La compagnie a successivement branché à quai de deux de ses navires - les MSC World Europa et Explora II - au port de Grand Harbour, à La Valette.

Cet événement, salué par une cérémonie officielle en présence du Premier ministre maltais Robert Abela, constitue une première : Explora II devient le tout premier navire d’Explora Journeys à se connecter au réseau électrique à quai en Europe.

Depuis l’inauguration de l’installation de branchement électrique du port en 2024, les navires MSC ont cumulé à Malte près de 600 heures d’alimentation électrique, soit l’équivalent d’un mois d’émissions locales évitées.

Un signal fort en pleine transition portuaire européenne

Ces branchements successifs interviennent alors que Malte accueille simultanément le GreenPort Congress et la conférence Decarbonising the Future 2025.

Ils illustrent, selon le gouvernement maltais, la contribution du pays au plan européen « Fit for 55 », qui impose à tous les ports essentiels d’être équipés d’ici 2030.

Depuis 2017, MSC Croisières équipe tous ses nouveaux navires de systèmes de branchement à quai et modernise progressivement le reste de sa flotte. Sur les 25 navires de la division croisière, 18 sont déjà compatibles.

En 2024, le groupe a réalisé 142 branchements réussis dans 13 ports, soit plus du triple de l’année précédente.

