Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

Delta suspend ses opérations dans 3 aéroports internationaux à cause de la tempête Hernando - Depositphotos
Pendant que l'air doux s'est installé en France, la façade est des États-Unis connaît, elle, une importante vague de froid.
Le nord du pays est balayé par des vents glacés, chargés de neige, apportés par la tempête Hernando.
Qualifié de bombe cyclonique, l'événement devrait apporter des conditions de "blizzard, de fortes chutes de neige et des vents destructeurs, du centre de l’Atlantique jusqu’à la Nouvelle-Angleterre," selon le média selon le média The Weather Channel.
Ces conditions sont attendues jusqu'à mercredi.
Après cela un "système dépressionnaire progressif venant des Grands Lacs supérieurs pourrait apporter des chutes de neige supplémentaires sur certaines parties du Nord-Est," précise le Service météorologique national américain (NWS).
Des conditions assez peu agréables pour les voyageurs sur place.
Le nord du pays est balayé par des vents glacés, chargés de neige, apportés par la tempête Hernando.
Qualifié de bombe cyclonique, l'événement devrait apporter des conditions de "blizzard, de fortes chutes de neige et des vents destructeurs, du centre de l’Atlantique jusqu’à la Nouvelle-Angleterre," selon le média selon le média The Weather Channel.
Ces conditions sont attendues jusqu'à mercredi.
Après cela un "système dépressionnaire progressif venant des Grands Lacs supérieurs pourrait apporter des chutes de neige supplémentaires sur certaines parties du Nord-Est," précise le Service météorologique national américain (NWS).
Des conditions assez peu agréables pour les voyageurs sur place.
Tempête de neige aux USA : plus de 5 300 vols annulés ce lundi
À Long Island, une île de New York, hier soir, plus de 20 cm de neige étaient tombés. Dans l'ensemble des territoires concernés, les chutes de neige pourraient atteindre entre 30 et 60 cm.
La ville de New York a déclaré l'état d'urgence.
Dans ces conditions, les annulations de vols tombent par milliers. Sur la seule journée du dimanche 22 février, 3 436 vols ont été annulés et 7 587 retardés.
Et ce lundi 23 février s'annonce encore plus délicat.
A lire : Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
Selon les données de Flight Aware, d'ores et déjà, 5 348 vols ont été annulés. Nous ne sommes encore qu'au petit matin. Pour la journée du mardi 24 février, 1 333 vols sont annulés.
Une tempête qui intervient alors que les conditions dans les infrastructures aéroportuaires sont dégradées à cause d'un shutdown partiel qui touche le budget pour la sécurité intérieure.
D'ailleurs, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a annoncé, dans une récente mise à jour, devoir suspendre le programme douanier Global Entry, à cause de la paralysie partielle de l'administration fédérale.
Nous parlons là du programme qui permet aux voyageurs à faible risque, titulaires d’un ESTA valide, de gagner du temps à l’arrivée en entrant sur le territoire via des bornes, sans avoir à passer devant un officier de l’immigration.
La ville de New York a déclaré l'état d'urgence.
Dans ces conditions, les annulations de vols tombent par milliers. Sur la seule journée du dimanche 22 février, 3 436 vols ont été annulés et 7 587 retardés.
Et ce lundi 23 février s'annonce encore plus délicat.
A lire : Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
Selon les données de Flight Aware, d'ores et déjà, 5 348 vols ont été annulés. Nous ne sommes encore qu'au petit matin. Pour la journée du mardi 24 février, 1 333 vols sont annulés.
Une tempête qui intervient alors que les conditions dans les infrastructures aéroportuaires sont dégradées à cause d'un shutdown partiel qui touche le budget pour la sécurité intérieure.
D'ailleurs, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a annoncé, dans une récente mise à jour, devoir suspendre le programme douanier Global Entry, à cause de la paralysie partielle de l'administration fédérale.
Nous parlons là du programme qui permet aux voyageurs à faible risque, titulaires d’un ESTA valide, de gagner du temps à l’arrivée en entrant sur le territoire via des bornes, sans avoir à passer devant un officier de l’immigration.
Tempête de neige : Air France annule des vols
Autres articles
-
Les Américains boudent-ils l'Europe et la France ?
-
L'"effet Trump" pèse sur l’attractivité des États-Unis auprès des Français
-
Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
-
Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces
-
Oceania Cruises célèbre le 250ème anniversaire des États-Unis
De son côté, Delta dit prévoir la suspension de ses opérations dans ses hubs de New York-LGA, New York-JFK et Boston Logan jusqu'au mardi 24 février, en raison de conditions météorologiques hivernales extrêmes.
JetBlue facilite les reports pour ses clients, mais annonce aussi ne pas assurer de vols à destination ou en provenance des aéroports de New York (du 22 février à 13h00 au 24 février à 12h00), ainsi que White Plains (HPN), Philadelphie (PHL), Boston…
D'autres transporteurs ont mis en place des conditions commerciales pour faciliter les reports et changements de dates pour les voyageurs.
Les compagnies européennes desservant les USA sont aussi impactées, avec de très nombreuses annulations. A commencer, par Air France qui annonce annuler ses vols vers New York et Boston, pour cette journée du 23 février 2026.
JetBlue facilite les reports pour ses clients, mais annonce aussi ne pas assurer de vols à destination ou en provenance des aéroports de New York (du 22 février à 13h00 au 24 février à 12h00), ainsi que White Plains (HPN), Philadelphie (PHL), Boston…
D'autres transporteurs ont mis en place des conditions commerciales pour faciliter les reports et changements de dates pour les voyageurs.
Les compagnies européennes desservant les USA sont aussi impactées, avec de très nombreuses annulations. A commencer, par Air France qui annonce annuler ses vols vers New York et Boston, pour cette journée du 23 février 2026.