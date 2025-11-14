TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
CECILE WALSON

Directrice des Opérations Commerciales chez MSC Croisières France



Vendredi 14 Novembre 2025

BIOGRAPHIE

Cécile Walson pilote l’ensemble des activités Communication, Marketing, Digital, Ventes, Call Centers, Revenue Management et Transports. Forte d’un parcours riche et diversifié, Cécile débute sa carrière comme consultante en stratégie commerciale et marketing chez Simon-Kucher & Partners. Elle poursuit ensuite à la Fédération Française de Tennis, où elle occupe le poste de Responsable des ventes billetterie pour le tournoi de Roland-Garros, développant une expertise à 360° sur l’expérience client (E-commerce, Service Client, Vente, Expérience Client).

Depuis 2016, Cécile Walson évolue au sein du groupe Accor, occupant des postes à responsabilité dans les fonctions Ventes, Revenue Management & Distribution. Elle est en charge des périmètres France, Europe du Sud et Global, au service de marques Eco, Midscale et Luxe, comme Sofitel et MGallery. Elle fait partie du "Shadow Comex" d’Accor, groupe de talents de moins de 35 ans sélectionnés pour challenger le comité exécutif, où elle se distingue par son esprit d’innovation et sa vision stratégique.

DIPLÔME

Cécile Walson est diplômée de l’ESCP Business School.

