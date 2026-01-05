C’est passé sous les radars, et pourtant c’est un risque réel. Les taux japonais montent fortement depuis plusieurs mois et atteignent des niveaux records sur certaines maturités. Prenons l’obligation d’État japonaise à 30 ans : il y a sept ans, en pleine politique ultra-accommodante de la Banque du Japon, son rendement était autour de 0,10%, un niveau anormalement bas pour une telle échéance. Aujourd’hui, il est monté à 3,40% et continue de grimper.



La même dynamique concerne aussi les maturités plus courtes, comme le 10 ans et le 20 ans. Cette hausse s’explique par la normalisation progressive de la politique monétaire de la BoJ, par les inquiétudes croissantes autour de l’endettement japonais, et par un recours plus massif à la dette par l’État, qui a d’ailleurs présenté récemment un nouveau plan de relance budgétaire équivalent à 6% du PIB.



Ce sujet nous concerne directement parce que pendant des années, la politique de taux très bas au Japon a alimenté le carry trade : emprunter en yen à bas coût pour investir en dollar (bons du Trésor américain, actions) et parfois en euro, souvent sans couverture de change. Ce mécanisme fonctionne tant que le Japon maintient des taux ultra-faibles, mais ce n’est plus le cas.



Le marché des changes anticipe même une nouvelle hausse des taux cette année, potentiellement de 50 points de base, ce qui pourrait déclencher un débouclage brutal des positions non couvertes sur le yen, en mode panique. On a déjà observé ce type de choc à l’été 2024, lorsque la BoJ avait surpris le marché en relevant son taux directeur : le yen avait été fortement chahuté, avec des répercussions sur d’autres devises et sur les marchés actions internationaux.



Est-ce que ce risque a une forte probabilité de se matérialiser cette année ? Impossible à dire. En revanche, ce contexte rappelle une chose essentielle : la couverture n’est pas optionnelle, et elle doit être ajustée dès que le régime monétaire change.



Enfin, plusieurs analystes alertent également sur les risques liés à des positions non couvertes sur le yuan. Il est difficile d’évaluer si cela peut devenir un sujet systémique faute de données agrégées, mais c’est un point à garder en tête, en particulier si vous êtes exposés directement à la Chine.