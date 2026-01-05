Situation économique
C’est passé sous les radars, et pourtant c’est un risque réel. Les taux japonais montent fortement depuis plusieurs mois et atteignent des niveaux records sur certaines maturités. Prenons l’obligation d’État japonaise à 30 ans : il y a sept ans, en pleine politique ultra-accommodante de la Banque du Japon, son rendement était autour de 0,10%, un niveau anormalement bas pour une telle échéance. Aujourd’hui, il est monté à 3,40% et continue de grimper.
La même dynamique concerne aussi les maturités plus courtes, comme le 10 ans et le 20 ans. Cette hausse s’explique par la normalisation progressive de la politique monétaire de la BoJ, par les inquiétudes croissantes autour de l’endettement japonais, et par un recours plus massif à la dette par l’État, qui a d’ailleurs présenté récemment un nouveau plan de relance budgétaire équivalent à 6% du PIB.
Ce sujet nous concerne directement parce que pendant des années, la politique de taux très bas au Japon a alimenté le carry trade : emprunter en yen à bas coût pour investir en dollar (bons du Trésor américain, actions) et parfois en euro, souvent sans couverture de change. Ce mécanisme fonctionne tant que le Japon maintient des taux ultra-faibles, mais ce n’est plus le cas.
Le marché des changes anticipe même une nouvelle hausse des taux cette année, potentiellement de 50 points de base, ce qui pourrait déclencher un débouclage brutal des positions non couvertes sur le yen, en mode panique. On a déjà observé ce type de choc à l’été 2024, lorsque la BoJ avait surpris le marché en relevant son taux directeur : le yen avait été fortement chahuté, avec des répercussions sur d’autres devises et sur les marchés actions internationaux.
Est-ce que ce risque a une forte probabilité de se matérialiser cette année ? Impossible à dire. En revanche, ce contexte rappelle une chose essentielle : la couverture n’est pas optionnelle, et elle doit être ajustée dès que le régime monétaire change.
Enfin, plusieurs analystes alertent également sur les risques liés à des positions non couvertes sur le yuan. Il est difficile d’évaluer si cela peut devenir un sujet systémique faute de données agrégées, mais c’est un point à garder en tête, en particulier si vous êtes exposés directement à la Chine.
Taux de change : le point technique
Sur le marché des changes, la période a été sans surprise plutôt calme ces dernières séances. Les volumes étaient faibles, comme c’est souvent le cas pendant la trêve de Noël, et certaines banques centrales en ont profité pour intervenir.
C’est vraisemblablement le cas de la banque centrale chinoise, qui, via les banques publiques, a soutenu le yuan jusqu’à un plus haut de 15 mois face au dollar. Cela confirme au passage que Pékin ne cherche pas nécessairement à dévaluer sa monnaie à tout prix.
Sur les principales paires, la tendance reste globalement inchangée. L’EUR/USD, en hausse de 13% sur un an, conserve une trajectoire haussière, et le consensus Bloomberg anticipe un potentiel retour vers 1,20 au deuxième trimestre, ce qui paraît cohérent.
Du côté de l’EUR/JPY, la dynamique reste également favorable, avec un scénario possible de progression vers 188-190 dans les semaines ou les mois à venir, contre environ 183 actuellement.
Enfin, le différentiel de politique monétaire entre la zone euro et le Royaume-Uni continue de jouer en faveur de l’euro face à la livre sterling, malgré des prises de bénéfices observées depuis trois mois. Nous maintenons une cible à court terme à 0,89 sur l’EUR/GBP, contre 0,87 actuellement.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S1
|S2
|R1
|R2
|EUR/USD
|1.1630
|1.1600
|1.1812
|1.1950
|EUR/GBP
|0.8630
|0.8609
|0.8800
|0.8812
|EUR/CHF
|0.9220
|0.9156
|0.9360
|0.9390
|EUR/CAD
|1.5900
|1.5849
|1.6200
|1.6212
|EUR/JPY
|182.45
|181.69
|185.90
|187.02
Les annonces à suivre
Le chiffre de l’emploi américain de décembre sera le principal point d’attention cette semaine, d’autant que la Fed a récemment adopté un ton plus prudent sur la trajectoire de baisse des taux.
Même s’il reste des incertitudes sur l’ampleur exacte des assouplissements à venir, le scénario le plus probable reste celui de deux baisses supplémentaires au premier semestre, pour un total de 50 points de base, ce qui ramènerait le taux directeur dans une zone comprise entre 3,00% et 3,25%. Cela correspond au consensus.
La suite dépendra évidemment des données macroéconomiques, mais aussi d’un facteur plus politique : la capacité du successeur de Jerome Powell à s’affirmer face à Donald Trump. Le marché adore se tendre sur ce type de sujet.
Nous pensons cependant qu’une remise en cause formelle de l’indépendance de la Fed n’est pas un risque crédible.
Le vrai enjeu est ailleurs : est-ce que le prochain président de la banque centrale saura résister aux pressions de l’exécutif ? Powell a montré une grande solidité, ajustant les taux à son rythme malgré les attaques. À l’inverse, certains de ses prédécesseurs ont fini par céder sous la pression, parfois de manière très brutale, de la Maison-Blanche.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|À quoi s'attendre ?
|Impact
|09/01
|14:30
|USA
|Emploi américain (Décembre)
|Précédent à 64K et taux de chômage à 4,6% de la population active.
|Élevé
