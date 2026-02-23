TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Nouvelle-Calédonie : Eugénie Kerleau prend les rênes de Sud Tourisme

Une nouvelle directrice pour l'agence d'attractivité touristique


À la tête de l’agence d'attractivité touristique Sud Tourisme, Eugénie Kerleau entend relancer et structurer l’activité de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie, dans un contexte post-crise. Entre campagnes locales, partenariats stratégiques et présence au Salon International de l’Agriculture 2026, l’agence affiche une ambition claire : fédérer les acteurs et faire rayonner la destination.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 18:50

L’agence d'attractivité Sud Tourisme veut renforcer la cohésion entre professionnels, institutions et habitants afin de faire du tourisme un outil au service du territoire - Depositphotos.com @THPStock
L’agence d'attractivité touristique néocalédonienne Sud Tourisme a une nouvelle directrice.

Eugénie Kerleau a été nommée à la tête de la structure chargée de la promotion et de la valorisation de la destination sous la marque "Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie".

Depuis trois ans, l’agence assure l’accueil et l’information des visiteurs, structure et commercialise l’offre locale et met en avant la richesse du territoire. Elle représente aujourd’hui 80% de l’offre touristique, un poids stratégique dans un contexte marqué par les récentes crises.

Arrivée il y a quelques mois, Eugénie Kerleau prend ses fonctions dans une période qui n'est pas des plus simples. "Le secteur a besoin d’être soutenu. Nous devons unir nos forces pour accompagner, développer et faire rayonner le tourisme. Le collectif est notre condition de réussite", souligne-t-elle dans un communiqué.

Campagnes locales et nouvelle ambassadrice

Au-delà de sa dimension économique, le tourisme est présenté comme un levier d’hospitalité, d’habitabilité et d’attractivité pour la région.

L’ambition affichée : renforcer la cohésion entre professionnels, institutions et habitants afin de faire du tourisme un outil au service du territoire.

Les missions de Sud Tourisme s’articulent autour de trois axes : accompagner le développement touristique, fédérer et animer le réseau des professionnels, et promouvoir la destination.

L’agence s’appuie sur un réseau d’Offices de Tourisme animés par des conseillers de terrain. Elle dispose également d’un site inspirationnel bilingue recensant l’ensemble des activités proposées en Province Sud et d’un portail de réservation en ligne regroupant plus de 430 offres issues de près de 200 prestataires.

Depuis sa prise de fonction, Eugénie Kerleau a lancé deux campagnes : "Pas besoin d’aller loin pour" et "Redécouvrez le Sud", invitant les habitants à porter un regard renouvelé sur leur environnement.

"Nous avons un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, diversifié et préservé, à portée de main. Les parcs, les îlots sont nos terrains de jeux, très éloignés du tourisme de masse. Vivre ou passer ses vacances en Nouvelle-Calédonie, c’est unique", insiste la directrice.

Dans cette dynamique de rayonnement, Sud Tourisme s’appuie désormais sur une nouvelle ambassadrice : Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie et première dauphine de Miss France.

L'objectif ? Promouvoir les acteurs et savoir-faire locaux et mettre en lumière les richesses culturelles et naturelles de la Province Sud.

Cap sur le Salon International de l’Agriculture 2026

L’agence annonce également sa participation au Salon International de l’Agriculture 2026, au sein du "Village du Pacifique", aux côtés de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, sous l’égide de la Fédération des Chambres d’Agriculture et de la Pêche du Pacifique.

Une vingtaine de professionnels calédoniens - éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, apiculteurs et artisans - y présenteront les produits emblématiques du territoire : viandes de bœuf et de cerf, charcuteries, achards, miel, poissons fumés, vanille, tisanes, confitures ou encore sirops.

Les élèves du lycée d’application gastronomique Escoffier seront également mobilisés pour valoriser la gastronomie locale.

La présence de Juliette Collet sur le stand Sud Tourisme (pavillon 7.2 / M-98) doit incarner cette stratégie croisant production agricole, transmission des savoir-faire et promotion touristique, avec un accent mis sur le respect de l’environnement et le bien-être animal.

A lire aussi : La Nouvelle-Calédonie veut reconquérir le cœur des Français

