Jean da Luz, une vie faite de rencontres et de défis

Alors, quand Yannick Faucon lui demande s’il est possible d’immigrer dans les années 1960, la réponse est sans détour : « Pour ma classe sociale, c'est complètement impossible, puisque le pays n'autorise pas l'immigration. On n'accorde de passeport qu'aux familles riches. Après, il y a des passeurs qui proposent leurs services via le nord du Portugal vers la France et vers d'autres pays », poursuit-il.



En 1968, Jean a 16 ans et il est « complètement fauché ». Il gagne l'équivalent de 20 euros par mois qu’il partage avec sa famille.



Il commence à se dire qu’il n’aura d'autre choix que d'aller combattre pour le Portugal en Angola ou en Mozambique. Puis il fait, à nouveau, une rencontre décisive dans son parcours de vie.



Il s’agit d’Eduardo, un voisin qui a vécu en France, et qui commence à lui parler de la France comme d'un pays de cocagne, une sorte de nouvel Eldorado. « Il me parle des salaires, du niveau social, de liberté d'opinion... Du coup, pour moi qui vis dans le quart monde, ces révélations sont capitales pour la suite de ma vie. ».



A l'époque, il travaille alors comme coursier chez un disquaire et fait la navette entre la "Baixa" et le quartier du Chiado. Au retour d'une commande, il tombe dans la rue sur un portefeuille qui contient l'équivalent de 200 euros. « Cet argent ne suffira pas à payer un passeur, parce que c'est beaucoup plus cher. En revanche, elle va me permettre de me payer un billet de train pour me rendre jusqu'à la frontière avec l'Espagne », poursuit-il.



Arrivé là, seul, il traverse à gué le fleuve qui sépare les deux pays et traverse en stop tout le pays. Son objectif : atteindre la frontière d'Irun en faisant du stop.



Au bout d’une semaine, il atteint son objectif. « Eduardo m'avait expliqué que le plus difficile était de passer la frontière espagnole, et qu'une fois de l’autre côté, les autorités françaises étaient assez cool, parce qu'à l'époque, le besoin de main-d'œuvre est tel que les douaniers ferment les yeux et délivrent facilement des permis de séjour » .



Mais les douaniers espagnols n’ont pas l’intention de laisser passer un mineur. Qui plus est, non accompagné.



Après avoir analysé les différentes possibilités, il opte pour le train qu'il va prendre pour sauter juste avant la frontière, au moment où il ralentit pour changer d’aiguillage. « Quand je descends, la peur au ventre, j’essaie de me comporter comme quelqu'un qui habiterait dans le secteur. L'idée d'avoir raté la frontière et d'être toujours en Espagne me hante.



Les premiers kilomètres me persuadent que j'ai réussi mon coup. Pourtant j'ai toujours la crainte d’être rattrapé et ramené à la case départ. Je commence à voir les plaques d'immatriculation des voitures, différentes de celles de l'autre côté.



Et puis je vois garée sur un pont, à l'arrière d'une voiture, du matériel de maçon. Et là, j'ai une sorte de révélation. Je me dis : je suis dans le pays où même les maçons ont une voiture. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, la confirmation que j'étais arrivé sur une autre planète », se souvient Jean da Luz.