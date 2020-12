Notre confrère Pierre Doulcet a tiré sa révérence, il avait 91 ans Un créateur et un innovateur infatigable

Son sens critique intact, coup de griffe jamais loin. Pierre Doulcet nous a quittés. Il avait 91 ans. Son portrait express par Michèle Sani, qui a longtemps collaboré avec cet innovateur infatigable.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 4 Décembre 2020

Il s’était retiré dans son Sud-Ouest qu’il aimait tant. Brive-la-Gaillarde, ces derniers temps et ça lui allait bien … Au téléphone il avait toujours cette voix rocailleuse teintée d’humour.



Le journalisme et le tourisme furent les grandes passions de sa vie et toujours un bouillant désir de créer, d’innover, de réaliser.



Il ne rêvait pas, il réalisait. Au commencement il est pour France Soir journaliste free-lance au Vietnam et puis il se met à voyager.



C’est encore l’époque des pionniers du tourisme organisé, des pionniers qui deviendront ses amis. Pour eux et pour la génération suivante il sera un animateur infatigable.



La profession, la presse pro surtout, lui doivent beaucoup. Pierre Doulcet - l’un des sept fondateurs de Top Resa - est à l’origine de la rubrique « Tourisme » à Europe 1, Télé 7 Jours et Télé Magazine. En 1979 il crée « Tour Hebdo ».

A cette époque en compagnie – entre autres – de son compère Pierre Amalou il lance « Vidéo Evasion » des cassettes distribuées à toutes les agences de voyages.



En septembre 1990 innove encore avec le « Le Quotidien du Tourisme ». Ce sera ensuite « L’Univers des Voyages ». Il donne à ses journaux un ton qui lui ressemble : mordant, incisif, insolent.



En



Tel qu’on le connaît il doit s’employer là-haut à créer un journal. Ici-bas, il restera à jamais dans notre mémoire.



Toute l'équipe de TourMaG.com et Jean da Luz, directeur de la Rédaction qui avait travaillé aussi sous la direction de Pierre Doulcet, lors du lancement du "Quotidien du Tourisme", transmettent à la famille toutes leurs condoléances.



