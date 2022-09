L'IFTM Top Resa annonce 29 475 visiteurs pour 2022

Nous sommes ravis de cette édition 2022 et des résultats qui en découlent. Les professionnels ont répondu présents. Toute l’équipe d’IFTM Top Resa et RX France se joint à moi pour remercier chaleureusement partenaires, exposants et visiteurs qui ont contribué au succès de cette édition.



Nous sommes d’ores et déjà tournés vers 2023 et restons déterminés et engagés pour le succès et l’accompagnement des acteurs du voyage.

Le salon a été inauguré le mardi 20 septembre à 10h par Laurence Gaborieau, sa directrice, en présence d’Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, de 14 Ministres et 26 Ambassadeurs. Lesquels ont ensuite déambulé durant près de 3 heures à la rencontre des exposants, des visiteurs et de la presse. Laurence Gaborieau, sa directrice a déclaré : «Le rendez- vous est pris l'année prochaine pour la 45e édition du salon IFTM Top Resa qui se déroulera du 3 au 5 octobre 2023 Paris Porte de Versailles, Hall 1.