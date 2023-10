Seniors du tourisme : une rentrée sous le signe de la solidarité

Georges Azouze]b Après la crise de la pandémie l’association s’est stabilisée en 2022 avant d’enregistrer en 2023 un regain d’adhésions. Depuis le début de l’année nous avons 125 nouveaux membres.Pour la plupart, des professionnels qui viennent de prendre leur retraite et/ou qui poursuivent une activité de conseillers ou de consultants dans le secteur. Ce sont des adhésions extrêmement solidaires qui au-delà de nos avantages s’intéressent énormément à nos plateformes. Nous touchons la barre des 900 et espérons atteindre en 2024 le millier d’adhérents.Lesont été relancées par Jean-Pierre Desjeunes. Nous ne faisons pas de « formation » mais illustrons les cours théoriques par des exemples vécus et concrets. C’est un plaisir de transmettre notre passion et de partager notre expérience et notre savoir-faire. Bien entendu nous intervenons bénévolement dans les établissements qui nous sollicitent.Créé lors d’un Conseil d’Administration de juin 2010 de l’APST à l’initiative de Michel Messager, président-fondateur de notre association le Tutorat s’exerce avec la participation de nos membres.Opérationnel durant les trois premières années d’activité du nouvel entrepreneur ce Tutorat est basé sur une relation de confiance, d’expérience, de conseils et d’ouvertures relationnelles.Il s’agit d’éviter les décisions malheureuses notamment en termes de gestion. Durant toutes ces années 205 nouvelles entreprises ont été confiées au tutorat de l’AFST. Animée depuis le début de son activité par Pierre Surot avec, plus récemment Reda Sahnoun, le Tutorat est devenu pour notre Association une forme de reconnaissance et de challenge. Nous avons une cinquantaine de Tuteurs et recherchons de nouvelles vocations.Enfin avec la plateformeanimée par Pierre Heumann nous revenons à l’un des fondamentaux de notre association. Solidarité envers les jeunes qui débutent, envers les familles défavorisées en France et à l’étranger en partenariat avec des organisations caritatives. Je souhaite développer la solidarité à l’intérieur de notre association.Beaucoup d’anciens du métier sont isolés dans la vie, immobilisés pour des raisons de santé, vivent pour certains avec peu de moyens. Ils ont besoin d’une présence, d’un contact parfois d’une visite. Je sais que ce sentiment d’humanité avait été formulé par Michel Messager et je le rejoins.Sur toutes les plateformes nous espérons engager encore de nouveaux membres et pour cela nous utiliserons pour cela toute la technologie disponible. Georges Azouze : Nous avons tous la passion des voyages et restons de grands voyageurs. De nombreux voyagistes et compagnies de croisières nous accordent d’excellentes conditions.Et sous l’autorité – je dis bien autorité – de Jacqueline Dalmas nous organisons nos propres voyages.Les prochains voyages « maison » seront sur Israël, « Le haut de la Terre sainte », Tenerife, l’Ouzbékistan un voyage avec deux départs en raison de son succès. Et cette semaine nous embarquons sur le Costa Favolosa pour nos Sixièmes Rencontres. Au-delà des grands voyages nous recherchons des destinations de proximité à des prix accessibles pour tous les budgets.Plus d’infos : www.afst-asso.fr