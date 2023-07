L'AFST ne veut pas être réduite à « un club du 3e âge »

Animés par l'envie de transmettre, une quarantaine de seniors de l'AFST sont bénévoles pour assurer une mission de tutorat auprès des jeunes entreprises garanties par l'APST qui en font la demande.



Contre un engagement de garantie solidaire d’ordre moral, la caisse de garantie permet aux jeunes chefs entrepreneurs de démarrer leur activité sous la protection d’un tuteur, bénéficiant ainsi de contre-garanties allégées.



Le système est encadré, s'étend sur trois ans et a permis depuis sa création en 2011 d'accompagner près de 210 entreprises.



Le tuteur va accompagner le nouvel entrepreneur et lui transmettre certaines notions en matière de gestion comptable et fiscale, de production et de commercialisation. « Nous n'arrivons pas comme les patrons de la boite qui donneraient des directives, nous tenons plutôt le rôle d'un psychologue qui va poser les bonnes questions , explique Réda Sahnoun, qui anime la plateforme Tutorat avec Pierre Surot.



Nous allons les amener à réfléchir sur leur concept (motivations, différenciation, authenticité, etc.), étudier le business plan et les objectifs de croissance, leur donner des conseils juridiques ou encore de bon sens ! »



Si la jeune génération est plutôt bien connectée et maîtrise les différents outils technologiques, le tuteur, lui, va lui ouvrir les yeux sur l'importance du contact humain et de faire du réseau autrement que sur le web.



« Ils sont aussi souvent tout seul au démarrage et ils veulent en faire trop et tout de suite. Nous allons essayer de les sensibiliser à la notion de planification : quels sont les grands rendez-vous du tourisme de l'année et comment je m'insère là-dedans avec mon produit ? », poursuit Réda Sahnoun.



Chaque binôme échange au minimum 3 à 4 fois par an, par mail, téléphone, visio ou physiquement si la distance géographique le permet. « Nous les convions à venir nous rencontrer lors de l'IFTM Top Resa, par exemple », précise Réda Sahnoun.



Mais le tutorat ne résume pas à du coaching gratuit. « Du fait que ces jeunes pousses bénéficient de contre-garanties allégées, trois à quatre fois par an, elles doivent faire remonter à l'APST des informations sur leur croissance, leur business plan, leur développement, etc. », poursuit Réda Sahnoun. L'objectif ? Les aider à passer le cap des trois premières années en les responsabilisant sur leurs nouvelles fonctions.



Sur les 200 entreprises tutorées en 9 ans, certaines ont dû cesser leur activité. « Il y a beaucoup de gens qui se lancent sur des marchés de niche, comme la photographie. Deux options s'offrent à eux : dégager des marges importantes et avoir peu de clients, et là ça fonctionne ; ou bien se positionner avec des marges beaucoup plus serrées, mais là, la situation se complique , analyse le tuteur.



De même, nous voyons de plus en plus d'entreprises qui se développent sur des concepts, comme le bien-être ou le voyage déconnecté. De sacrés challenges avec une difficulté néanmoins qui est de dire : comment à partir de mon business model, je développe une croissance suffisamment importante pour pouvoir gagner ma vie ? ».



Le tuteur va donc à la fois aiguiller l'entrepreneur et lui apprendre la patience et la persévérance...



« Nous étions déjà bien structurés lors de notre lancement, mais le tutorat nous a surtout permis de rencontrer des personnes du milieu du tourisme », se remémore Hugo Bazin, co-fondateur et directeur général de tictactrip.



Son tuteur entre 2018 et 2021 n'était autre que Réda Sahnoun. « Il avait déjà été le parrain à l'époque de CapitaineTrain (TrainLine, ndlr), qui a pas mal évangélisé le marché du ferroviaire face à la SNCF, donc ses conseils nous ont été très utiles.



Nous avons notamment subi des pressions à certains moments et Réda nous a bien conseillés sur la façon d'y répondre, comment se comporter face à ces attaques et encore aujourd'hui, nous continuons à lui donner des nouvelles ».