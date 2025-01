L'AFST dévoile ses projets pour 2025

En 2025, l'AFST poursuit sa feuille de route, qui prévoit notamment :



- de conserver une proximité avec les instances du tourisme ;



- une présence accrue sur les réseaux sociaux ;



- la valorisation des actions régionales ;



- le recrutement de nouveaux adhérents ;



- une communication plus innovante ;



- la mise en place de visioconférences ;



- la volonté de renforcer les actions de solidarité ;



- des offres de plus en plus nombreuses et attractives pour les adhérents.



" L'AFST reste ce lieu de rencontres pour tous ceux qui ont œuvré dans le tourisme, mais cherche aussi à innover pour séduire les générations à venir ", conclut l'association.